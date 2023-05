Capturan a involucrado en el femicidio de Maribel Castillo en Cuenca

Carlos C., involucrado en el delito de femicidio de Maribel Castillo, fue detenido en Manabí este viernes 5 de mayo del 2023 en la provincia de Azuay. Así lo confirmó el ministro del Interior, Juan Zapata.

La enfermera de 47 años habría salido de la casa de su madre en el sector de Las Orquídeas, sector Iglesia Hermano Miguel, en Cuenca, el 21 de febrero del 2023. Allí, acompañada de un vecino de Joan C., tomó un taxi a las 01:30 y desde entonces se desconocía su ubicación.

Según informó la Fiscalía, Maribel C. no abordó el taxi, sino que junto a Joan C. se trasladaron por aproximadamente tres cuadras hasta los exteriores de una casa abandonada, donde presuntamente él acabó con su vida.

Cuatro días después, hallaron el cuerpo de la mujer en un espacio verde de una casa abandonada de la ciudadela Las Orquídeas. Ella se encontraba semidesnuda de la cintura para abajo y con varios golpes. De acuerdo con al autopsia, la mujer «falleció a causa de una asfixia mecánica por estrangulación y tenía lesiones en la cabeza, cara, tórax y extremidades».

El 3 de abril de este año dictaron prisión preventiva contra Joan C. por su presunta responsabilidad en el femicidio de Maribel. Y después de dos meses se logró capturar a otro de los involucrados.

«El gran trabajo de la Policía logró la captura de Carlos C.C., sobre quien pesaba la orden de prisión preventiva por el delito de femicidio de Maribel Castillo. Ahora es puesto a órdenes de la autoridad competente para que se haga justicia en este caso», escribió Zapata en su cuenta de Twitter junto a una fotografía del implicado.

Por el delito de femicidio, tipificado y sancionado en los artículos 141 y 142 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), podrían enfrentar una pena de 22 y 26 años.

