Fernando del Rincón: En Ecuador veo el inicio de la entrada brutal del narcotráfico

«El que gane va a ser un gobierno de transición con miras a quedarse. En un año y medio de no se va a hacer nada, no se puede, no tienes los elementos, el tiempo ni las herramientas para lograrlo (…) Me parece muy poco tiempo para lo que se está enfrentando«, dice Fernando del Rincón, periodista de CNN en Español, sobre la segunda vuelta de las elecciones anticipadas en Ecuador.

En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este 13 de septiembre del 2023, Fernando del Rincón señaló que las propuestas de los candidatos sobre la seguridad no están tratándose con la dimensión del problema del país con el narcotráfico.

«En Ecuador hay narcotraficantes de carteles mexicanos, de Colombia y posiblemente de Venezuela. No se trata de un tema de inseguridad local, de delincuencia común, estamos hablando de bandas trasnacionales. La aproximación que están haciendo a la inseguridad me parece que se está quedando corta. Veo los debates y las propuestas y no van a solucionar un tema de narcotráfico internacional que hoy tiene aterrados a los ecuatorianos», afirmó.

Además, indicó que la investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio no debería influir en las elecciones pues la Fiscalía General del Estado debe actuar con independencia. Para ello, considera que la institución debe presentar con solidez los elementos necesarios y con ello demostrar que no se está actuando con el objetivo de afectar el proceso electoral.

«Estamos hablando de la independencia de poderes (…) eso se tiene que demostrar. No puedes jugar con los tiempos electorales cuando lo que se está buscando justicia en el asesinato de una candidato a la Presidencia, un candidato que además venía creciendo en las encuestas y que muy posiblemente habría llegado a segunda vuelta. Es gravísimo lo que está pasando«, sentenció.

Fernando del Rincón señaló que a su parecer en Ecuador hay una «entrada brutal del narcotráfico”. Por ello, los aspirantes a Carondelet deberían plantear medidas concretas para enfrentar el problema de las mafias internacionales con cooperación de Colombia, México e incluso Venezuela.

Ante este escenario, el periodista creer que es muy complicado que el próximo gobierno en un año y medio pueda convencer a los ecuatorianos que la situación de seguridad ha mejorado. También considera que este problema se sumará al conflicto de intereses de Luisa González y Daniel Noboa.

Finalmente, aseguró que lo que ocurra en la segunda vuelta de las elecciones anticipadas en Ecuador no tendrá un impacto en Sudamérica, pues «el golpe de timón más fuerte en la región es la elección de Argentina».

