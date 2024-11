Las Fiestas de Quito llegarán en medio de apagones; actividades confirmadas

Las Fiestas de Quito 2024 llegarán en medio de apagones. La capital ecuatoriana celebrará 490 años de Fundación española, este 6 de diciembre. Aunque el alcalde, Pabel Muñoz, dijo que había la opción de suspenderlas por la crisis energética, ya se han confirmado varias actividades.

«Tenemos dos opciones, o suspender toda la programación de Fiestas de Quito, que sería una opción que yo no comparto mucho, o mantener todo con nuestra propia generación«, dijo el Burgomaestre días atrás.

Y añadió que pedirá a los productores privados que cada evento cuente con su propia generación de eléctrica para «que no tenga que conectarse al sistema y por lo tanto no tenga que chupar una energía que no hay, no somos irresponsables», alegó Muñoz.

Lea también:

Actividades confirmadas

Te Deum

Acto religioso de agradecimiento. 20/11/2024, 10:00, Basílica de Nuestra Señora de la Merced

Fiesta Centro

Inicio de las festividades con la entrega de 2 000 títulos de propiedad a cargo de

la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial a través de la Unidad Especial

Regula tu Barrio con una muestra artística de identidad quiteña.

21/11/2024, 14:00, Plaza de San Francisco

Fiestas Norte – “Las Voces Latinoamericanas Cantan a Quito”

Tributo musical a cantautoras latinoamericanas.

22/11/2024, 18:00, Centro de Eventos Bicentenario

Festival Chicha con Corbatín

Homenaje a la música popular ecuatoriana.

26/11/2024, 18:00, Coliseo Rumiñahui

Festival del Pasacalle del Adulto Mayor

Espacio dedicado al pasacalle, ritmo tradicional ecuatoriano.

27/11/2024, 10:00, Coliseo Rumiñahui

Festival de Pasacalle

27/11/2024, 18:00, Coliseo Rumiñahui

Chispa Sal Quiteña Stand Up

28/11/2024, 19:00, Teatro Capitol

Desfile Mascarada Quiteña

Desfile nocturno de luces con participación educativa y cultural.

28/11/2024, 17:00, Av. Amazonas y Patria

Mega Feria Metropolitana Valle / Navidad Quiteña

29/11/2024, 10:00, Los Chillos – Tumbaco

Desfiles de la Confraternidad Nacional Sur

30/11/2024, 10:00, Av. Teniente Hugo Ortiz

Desfiles de la Confraternidad Nacional Norte

1/12/2024, 10:00, Av. Los Shyris

Chispa y Sal Quiteña Tradicional

3/12/2024, 19:00, Teatro Capitol

Quinde Electro Fest

5/12/2024, 12:00, Parque Itchimbía

Quito Fest

Festival de música y celebración emblemática de la ciudad.

5, 6 y 7 de diciembre, 10:00, Parque Bicentenario

Sesión Solemne

6/12/2024, 15:00, Teatro Nacional Sucre

Mega Feria Metropolitana Norte / Navidad Quiteña

7/12/2024, 10:00, Calderón

Mega Feria Metropolitana Norte / Navidad Quiteña

8/12/2024, 10:00, Calderón

También en Teleamazonas: