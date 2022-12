FIFA sobre el polémico gol de Japón: «El balón no había salido»

La Federación Internacional de Fútbol Asociación​ (FIFA) aseguró este viernes 2 de diciembre del 2022 que el balón no salió del campo de juego en la jugada que significó el segundo tanto de Japón ante España en partido de la tercera jornada del grupo E del Mundial de Qatar.

El conjunto asiático venció por 2-1, lo que le clasificó como primero, dejó a España segunda y eliminó a Alemania. Las dudas sobre la validez de la acción las dejó despejadas el organismo futbolístico.

«Otras cámaras pueden ofrecer imágenes engañosas, pero según las pruebas disponibles, el balón no estaba fuera de juego», aseguró la FIFA en un mensaje publicado en redes sociales

«El VAR revisó el segundo gol de Japón en su victoria por 2-1 sobre España para determinar si el balón estaba fuera de juego. Los árbitros del partido en vídeo utilizaron las imágenes de la cámara de la línea de gol para comprobar si el balón todavía estaba parcialmente en la línea o no», apuntó sobre la acción, que generó una gran polémica.

Japan’s second goal in their 2-1 win over Spain was checked by VAR to determine if the ball had gone out of play.



The video match officials used the goal line camera images to check if the ball was still partially on the line or not. pic.twitter.com/RhN8meei6Q