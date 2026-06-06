Gonzalo Valle, un sueño al estar con Ecuador en el Mundial: ¿por qué se ganó la convocatoria?

La inclusión de Gonzalo Valle en la lista definitiva de 26 convocados por Sebastián Beccacece para el Mundial 2026 se ha consolidado como la gran sorpresa de la Selección Ecuatoriana. Después de un semestre con malos momentos vive un sueño al estar en la máxima cita mundialista.

A sus 30 años, el actual guardameta de Liga de Quito rompe con la tendencia de extrema juventud que predomina en el recambio generacional de La Tri, aportando una madurez crucial para el vestuario.

Su llamado premia la regularidad y el altísimo nivel mostrado tanto en la LigaPro como en los torneos internacionales, donde demostró estar listo para las máximas exigencias.

El mérito de Valle adquiere un valor doble al ser uno de los poquísimos futbolistas del medio local que logró derribar la puerta del combinado nacional, copado mayoritariamente por figuras que militan en el balompié extranjero.

El arquero albo supo aprovechar cada minuto en los microciclos y partidos de preparación, conviniendo al cuerpo técnico de que su perfil es el ideal para competir el puesto con Hernán Galíndez y Moisés Ramírez.

Esta citación no solo representa un logro personal, sino también un respiro económico para su club gracias a los fondos de compensación que la FIFA otorga a los equipos que ceden a sus figuras.

El escaparate mundialista ya empieza a generar repercusiones inmediatas en el futuro profesional del golero tricolor. Su destacada temporada y la confirmación de su viaje a la cita máxima han despertado el interés formal de mercados internacionales, con sondeos importantes provenientes de la MLS y del Cruz Azul de México.

De este modo, el Mundial de la FIFA no solo será el punto cumbre en la carrera de Gonzalo Valle, sino también la plataforma definitiva para un inminente salto al fútbol internacional tras el torneo.