Un anuncio alentador llegó este miércoles 14 de septiembre de 2022 por parte del máximo líder de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tras más de dos años de la emergencia mundial por COVID-19, el fin de la pandemia ‘está a la vista’.

«Nunca hemos estado en una mejor posición para poner fin a la pandemia», dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus en una una conferencia de prensa virtual. «Todavía no estamos allí, pero el fin está a la vista”, puntualizó el director al tiempo que dio a conocer las cifras actuales de coronavirus a nivel mundial.

Los nuevos casos reportados de la enfermedad registran su nivel más bajo desde marzo de 2022, dijo Tedros. A nivel global, el COVID-19 que surgió en China a finales de 2019 ha infectado a 606 millones de personas y ha matado a casi 6,5 millones.

