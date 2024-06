La fiscal Diana Salazar continúa con su campaña en defensa de los casos que ha llevado y lleva adelante. Esto ante el proceso de juicio político que enfrentará en la Asamblea Nacional.

Este 5 de junio de 2024 se refirió al caso Sobornos y dijo que no han podido sacarla del cargo por eso, lo único que les queda a sus detractores es matarla.

Computadores de servidores públicos, una causa con facturas del delito, pruebas reales, no narrativas para justificar haber cometido cohecho. El caso Sobornos 2012-2016 y cómo probamos la existencia de la estructura delictiva. #NadaMásQueLaVerdad. ⬇️https://t.co/gTjPm2mihm — Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) June 5, 2024

Salazar ha usado el espacio en el que se ensaya una entrevista para explicar diferentes casos. Empezó con esta dinámica después de que anunció su embarazo, catalogado como de alto riesgo y que fue la razón por la que se suspendió su interpelación en la Asamblea.

Hasta ahora se ha referido los casos León de Troya-Encuentro, Freddy Carrión y ahora el Caso Soborno en el cual se sentenció al expresidente, Rafael Correa.

La también:

La Fiscal dijo que la han atacado desde todos los frentes posibles: Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), el Consejo de la Judicatura y con denuncias penales. Dijo que ha subsanado cada uno de esos intentos.

Pero, también señaló: “Lo último que les queda es venir por mí. Venir a matarme porque no han tenido las herramientas jurídicas para separarme del cargo”.

Caso Sobornos

La Fiscalía investigó los presuntos aportes irregulares que habrían efectuado contratistas del Estado. Esto mediante dinero en efectivo o cruce de facturas para en beneficiar a un movimiento político. El dinero fue recibido por altos funcionarios del gobierno presidido por Rafael Correa. El caso llegó a casación y fue ratificada la sentencia en contra de Correa.

Salazar habló del criticado cuaderno de Pamela Martínez. “No era solo el cuaderno de Hello Kitty sino varias agendas encontradas en el departamento de Martínez tras una allanamiento”, dice en el video.

También habló del influjo psíquico. Reconoció que esa figura no está en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) pero explicó que no es otra cosa que la participación del autor mediato la cual sí está en nuestra legislación.

Agregó que es facultad de los jueces argumentar y justificar la participación de cada una de las personas a las que sentencian.

“Es parte única u exclusiva del razonamiento que hace el Tribunal para arribar a la conclusión de que existió la responsabilidad del expresidente Rafael Correa. Él tuvo conocimiento de todo lo que se tejió a través de esta trama de corrupción”, señaló la Fiscal.

El video estuvo dirigido contra el correísmo. Salazar dijo que no le perdonan el haber tocado a alguien que se creía intocable (Rafael Correa). “Es que ese es el precio que he tenido que pagar por haber tocado a un intocable. A quien se creía dueño, no solamente de todos los poderes sino dueño del país”.

La reacción de Correa no se hizo esperar. En su cuenta de X escribió: “Permitan pericia informática al supuesto computador de Laura Terán, donde se «encontraron» los archivos verdes. Verán que fueron sembrados en el 2019 por órdenes de esta corrupta”.

Sobre los archivos verdes, Salazar dijo que se encontraron en los computadores tras el allanamiento en Carondelet. Confesó que no tenía esperanza de encontrar algo debido al tiempo transcurrido.

Los archivos se encontraron en los computadores utilizados por Martínez y Laura Terán. Sobre esta última mencionó que su cooperación fue parte clave en el caso.

También en Teleamazonas: