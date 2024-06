La fiscal Diana Salazar recibirá el Premio Wilson 2024 al Servicio Público

La fiscal general, Diana Salazar, recibirá el Premio Wilson 2024. Así lo anunció el Wilson Center y su Programa para América Latina y el Instituto Brasil, este lunes 3 de junio del 2024.

Según el Latin America Program, la Fiscal General del Ecuador fue escogida como una de las ganadoras del Premio Wilson 2024 al Servicio Público «por su compromiso con la justicia en América Latina«.

Join us on December 5, 2024, as @TheWilsonCenter’s @LATAMProg and @BrazilInst honor @DianaSalazarM2, Attorney General of Ecuador, with the #WilsonAward2024 for Public Service for her commitment to justice in Latin America.



