Diana Salazar comparece en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, compare en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional por los casos Encuentro y Poder Policial, donde se investiga tres altos mandos de la Policía Nacional, este lunes 13 de mayo del 2024.

Con chaleco antibalas y acompañada de su equipo de seguridad, Salazar ingresó al Salón José Mejía Lequerica alrededor de las 09:00 para dar a conocer las acciones ejecutadas en torno a estos dos casos, cuyo avance ha sido cuestionado desde esta mesa legislativa.

Salazar afirmó que la institución busca garantizar una administración responsable, que su funcionamiento es autónomo, cuenta con unidades multicompetentes y están sometidos a la Constitución y a la Ley.

‘No debo dar explicaciones’

La Fiscal recordó que la apertura de una investigación debe estar sustentada con elementos que para acusar, pues no basta con una aseveración. Y dijo que no debería de dar explicaciones en el pleno por su actuación en los casos porque se trata de una tema procesal.

“Yo no debo venir acá a dar explicación porque acuso o dejo de acusar en uno u otro caso porque eso es un tema eminentemente procesal. Se debe entender que fiscalizar no es traspasar las funciones al ámbito de la administración de justicia”

Salazar promete liberar audio del caso Encuentro

Sobre el caso Encuentro, Salazar enfatizó que la reserva se rompió y no existe factor sorpresa por la publicación de la investigación de un medio de comunicación y las revelaciones en el pleno de la Asamblea.

«Esta fiscal conoce el derecho y sabe respetar los límites. Cada uno de los procesados ha tenido la oportunidad de participar en audiencias privadas, de escuchar los audios que tan celosamente quieren acceder de forman tan desesperada. Pueden dar fe los sujetos procesales que nada se ha escondido y que ahora la investigación León de Troya forma parte del caso Encuentro y la ciudadanía puede acceder», destacó Salazar.

La Fiscal también se comprometió a liberar todos los audios del caso Encuentro y ratificó su compromiso para que este caso no quede en la impunidad. Por ello, recordó que la extradición de Luque Lecaro desde Argentina es competencia exclusiva de la Corte Nacional de Justicia, pero ratificó que la Fiscalía es la más interesada en que se lleve a cabo el proceso.

«La Fiscalía es la más interesada que Luque Lecaro concurra a Ecuador, que esté presente en las siguientes etapas procesales. Ese delito por delincuencia organizada no es susceptible de ser juzgado en ausencia y si él no se encuentra presenta la etapa de juicio tiene que ser suspendida«, puntualizó Salazar ante la Comisión de Fiscalización.

Poder Policial: Es injusto que se haga referencia a una persona

De igual manera, Diana Salazar aclaró que la investigación contra el Alto Mando Policial no se llama La Madrina sino Poder Policial. Y en este proceso se indaga las actuaciones del exgeneral de Policía Giovanni Ponce, el general de Policía Mauro Vargas y la excomandante de la Policía Tannya Varela con relación al proceso denominado León de Troya.

«Me parece injusto que se haga referencia única y exclusivamente a la participación de una persona, además, se que es mujer, la única general y que se inobserve la presunta participación de otras personas. He ahí la carga de género, he ahí lo que tenemos que soportar las mujeres. Por eso no llega caso La Madrina. La Madrina y El Compadre así debería llamarse, se llama Poder Policial «, sentenció la Fiscal.

