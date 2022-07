Florence Pugh, reconocida por interpretar a Yelena Belova, la hermana menor de Natasha Romanoff en Marvel, respondió a las críticas que apuntan a su cuerpo. Con un vestido rosa semitransparente en un desfile de modas de la marca Valentino’, la actriz dejaba entrever sus pechos en una primera publicación del pasado sábado a la que tituló: «Técnicamente, ¿están cubiertos, no?».

A partir de esta primera publicación, Florence recibió un sinnúmero de comentarios, muchos de ellos criticando su cuerpo y su decisión de mostrar sus pezones. Por lo que respondió en una segunda publicación: «Una cosa, cuando me puse este increíble vestido de Valentino sabía que no había forma de que no hubiese comentarios al respecto. Ya fueran negativos o positivos, todos sabíamos lo que estábamos haciendo».

En el siguiente párrafo dijo haber estado emocionada de usarlo, sin estar nerviosa. “No lo estaba antes, durante o incluso ahora después”, dijo Pugh. Y prosiguió: “Lo que ha sido interesante observar y presenciar es lo fácil que es para los hombres destruir totalmente el cuerpo de una mujer, públicamente, con orgullo, para que todos lo vean. ¿Cómo lo hacen incluso cuando tienen puestos sus títulos, sus trabajos y sus correos electrónicos en su biografía?».

A la par aseguró que «no es la primera vez y segurísimo que no será la última» en la que «una mujer escuchará qué hay de malo con su cuerpo por parte de una multitud de extraños». Aunque para ella lo preocupantes es «cuán vulgares pueden ser algunos hombres». «Afortunadamente, yo me he reconciliado con esos complejos de mi cuerpo que me hacen ser yo. Estoy feliz de los ‘defectos’ que no soportaba mirar cuando tenía 14 años», escribió.

Destacó que, de todos los comentarios, un buen número solo querían decirle «con mucha agresividad» que estaban «decepcionados» por sus «tetas pequeñas» y que debería «sentir vergüenza» por tener «ese pecho plano». «He vivido en mi cuerpo durante mucho tiempo. Soy plenamente consciente del tamaño de mis pechos y no le tengo miedo», agregó.

En los párrafos finales la co protagonista de Viuda Negra, junto a Scarleth Johansoon”, señaló a que estoy muy agradecida de haber crecido en un hogar con mujeres muy fuertes, poderosas y con curvas. “Nos criamos para encontrar poder en cada pliegue de nuestros cuerpos», continúo, así como que su «misión en la industria» hollywoodiense «siempre ha sido decir ‘a la mierda y al carajo’ cada vez que alguien espera transforme su cuerpo se transforme «tras una opinión sobre lo que es sexy o sexualmente atractivo».

Con información de | 20minutos.es/