Francisco Egas hace un repaso de la actualidad del fútbol ecuatoriano

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, habló sobre la actualidad del balompié ecuatoriano a nivel de selección y clubes.

“Arrancamos el año con un microciclo de la selección. La intención de estos trabajos es conocer un poco más de los nuevos convocados, de que estén cerca del entrenador”, dijo Egas en entrevista con La Red.

Sobre los posibles jugadores convocados para la selección mayor, dijo que siempre es una preocupación la ventana de fichajes. Esto, principalmente, porque pierden ritmo en sus nuevos clubes.

Afirmó que su trabajo no se enfoca únicamente en la selección de mayores. “Venimos trabajando mucho dentro de la selección, no solo de la categoría mayores, también en el equipo femenino, la sub 15 y sub 17. Vamos avanzando, hemos tenido un éxito comercial, siendo un año difícil, conseguimos buenos auspiciantes”.

Ante la posibilidad de suspender algunas competencias, Francisco Egas indicó: “Vamos a jugar la Copa América, eso está decidido, no se va a cambiar”. Además, espera que este torneo ya se pueda jugar con público. La Federación tiene ciertas pautas publicitarias que cumplir.

Sobre la polémica entre UEFA y la CONMEBOL, por la negativa de equipos europeos de repatriar a jugadores para las eliminatorias. “La FIFA debe estar en el intermedio para ayudar a conseguir un entendimiento”, dijo.

“Por los tiempos, es muy difícil aplazar la fecha FIFA de marzo, ya no hay espacio, no se puede apretar las eliminatorias”, enfatizó Francisco Egas.

Sobre el fútbol local

Hablando del fútbol nacional, el primer tema tratado fue el de la Supercopa Ecuador, torneo que no se jugó cuando estaba previsto. Egas afirma que se disputará en el paro que genera la Copa América. El formato planteado a principios de año se mantendrá.

En segunda instancia, felicitó a Universidad Católica por la victoria ante Liverpool de Uruguay en el marco de la Copa Libertadores. Afirmó que ese tipo de actuaciones “hacen quedar bien a nuestro país”.

Finalmente, ratificó que el cuerpo técnico de la Selección cuenta con todo su apoyo en cuanto a contrataciones y sumas de personal se trata.

“El cuerpo técnico de la Selección tiene toda la libertad de administrar todo el capital humano que hay dentro y fuera del país. Nadie le impone nada. Incluso, debemos dejar temas o problemas personales con algún jugador. Él tiene todo nuestro apoyo”, afirmó Egas.

Universidad Católica derrota a Liverpool y avanza en la Copa Libertadores