El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, afirmó que el Gobierno está trabajando para cumplir los acuerdos firmados en las mesas de diálogo.

En el espacio de entrevistas de 24 Horas, Jiménez sostuvo que se sigue puliendo el decreto que permitirá la condonación de deudas con la banca pública. Este fue uno de los puntos acordados tras los diálogos con la dirigencia indígena.

«Hay aspectos técnicos que deben ser priorizados. También se debe poner plazo al proceso para que no se genere un riesgo financiero. Se debe establecer criterios alrededor de microcréditos y créditos productivos», señaló Jiménez.

Explicó que en estos temas no hay que apresurarse pero tampoco detenerse. «Lo hemos venido implementando. Hay 77 acuerdos implementados de los 218, seis instituciones trabajando sobre ellos», adelantó.

«Hay algunas cosas que hay que trabajar con las organizaciones, inclusive para la emisión de normativa. No todo es soplar y hacer botellas. Hay que ir con calma pero con constancia para ejecutar lo que hemos acordado», resaltó.

Y agregó que «Si algo hemos aprendido es que no todo disenso puede ser la ocasión para una ruptura. Tiene que haber la posibilidad de llevar a cabo un diálogo transparente y claro sobre los temas importantes. Tenemos la firme convicción de cumplir con todos los acuerdos. Pero eso debe hacerse de forma consistente, coherente y de forma inteligente para no desfinanciar o afectar a la institución que debe aplicarlo».

Preguntas de la Consulta Popular

Para Francisco Jiménez hay confianza en el Gobierno para que hasta la próxima semana se tenga un panorama definitivo de la Consulta Ciudadana.

En este sentido, instó a que no se tome la consulta como pretexto para fines políticos de opositores. «Al final, es un error legislar para la coyuntura. Uno tiene que legislar para el mediano y largo plazo», resalta.

Y explicó que el principal fin es lograr un sistema institucional que funcione para el país y no para necesidades particulares.

«Necesitamos un sistema que funcione. Organizaciones políticas no partidos de garage. Asambleístas que cumplan su rol y que no vayan a defender sus intereses corporativos. Necesitamos una circunstancias institucionales que le permitan al presidente gobernar y no estar en constante fricción. Estamos convencidos que estamos construyendo un sistema institucional que funcione. Todo toma su tiempo pero vamos avanzando», sentenció.

