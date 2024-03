El funcionario de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) de Guayaquil desvinculado tras ser acusado de tráfico de influencias rompió el silencio y aseguró que no actuó al margen de la ley. Sus declaraciones las realizó a través de un video difundido en redes sociales la noche del 12 de marzo del 2024.

Hanze de Gaulle, quien se desempeñaba como director del centro de control de tránsito de la ATM, decidió pronunciarse para contar su versión después de una acusación de tráfico de influencias, que ocasionó su despido.

«Es momento que yo pueda dar mi versión ya que nadie me ha dado la oportunidad de defenderme. Me han atacado, me han vejado y me ha dicho que soy prepotente (…) Quiero contar la versión y no editada como en el video del agente de tránsito, que me graba sin autorización», con estas palabras arrancó su mensaje el funcionario.

En el clip recalcó que su actuación fue legal y que «lo volvería a hacer». Hanze de Gaulle detalló que pasaba por la avenida de Las Monjas, norte de Guayaquil, cuando notó que dos agentes de tránsito se encontraban realizando un operativo y detuvieron a un mujer.

Situación que habría levantado sospechas porque no se había indicado de este operativo en las notificaciones de la institución, aseguró el funcionario. Además, detalló que al hablar con ellos le comentaron que detuvieron a la mujer porque tenía la matrícula vencida.

No obstante, el funcionario afirma que este operativo no fue comunicado a la central para informar sobre la retención del auto, accionar que es obligatorio para los agentes. «Llamó a la central y le preguntó del operativo y me informaron que no se notificó. Pido que ponga la cámara de Segura EP y le dije: ‘por favor pon la cámara porque quiero que graben todo’”.

El exfuncionario de la ATM también señaló que luego los agentes habrían cambiado su versión de las razones de la detención, pues primero le indicaron que la detuvieron por una matrícula vencida y posterior a ello recalcaron que era porque no estaba usando el cinturón de seguridad.

«Yo me di cuenta que había un problema de mal procedimiento. Lo que hice fue parar la mano y llamarles la atención (…). Yo he hecho respetar la ley y la transparencia de la institución a la cual representaba porque ya fui separado de ella (…) El trabajo que lo hice, lo hice bien y lo volvería hacer mil veces”, concluyó.

