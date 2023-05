El Gabinete Ministerial se reúne en Carondelet para tratar la seguridad

El Gabinete Ministerial se encuentra reunido desde las 10:00 de este lunes 8 de mayo del 2023 en el Palacio de Carondelet. El objetivo de este encuentro es analizar la situación del país en el ámbito político y social.

El ministro de Defensa, Luis Lara, el ministro del Interior, Juan Zapata, y el canciller Gustavo Manrique asistieron. La reunión se realiza un día antes que el pleno de la Asamblea Nacional se pronuncie sobre el proceso de juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso.

«Las Fuerzas Armadas mantienen y mantendrán el respeto absoluto a la Constitución de la República. Las decisiones de la Asamblea Nacional que sean dentro del marco de las leyes tienen que ser respetadas por los ecuatorianos, pero también estará atento a que no se vaya a violar la Constitución y que no se atente a través de la violencia la democracia», señaló Lara previo al gabinete.

Acción contra el porte de armas

Además, el Ejecutivo tendrá que responder sobre el porte de armas pues el 15 de mayo iniciará el trámite para la tenencia legal. Y este lunes el Colegio de Abogados de Pichincha presentó un documento para que sean reconocidos como parte procesal dentro de la acción de incostitucionalidad que se presentó días atrás.

Aseguran que no se puede otorgar la responsabilidad de defenderse a la ciudadanía, pues este ámbito no le corresponde al Estado «Si existiera esta posibilidad del porte de armas la violencia sería mayor porque la violencia no se cura con violencia», indicó Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados.

Por ello, piden que la Corte Constitucional responda con celeridad y medidas cautelares, como la suspensión de esta tenencia legal de armas.

