Gabriel Ben-Tasgal: Hamás intenta humillar a Israel para ganar prestigio

Gabriel Ben-Tasgal, experto en política israelí y Medio Oriente, habla los factores ideológicos, políticos, estratégicos y psicológicos que influyeron para que el conflicto entre Israel y Hamás se produzca a esta escala.

En el espacio de entrevista de Teleamazonas, de este 11 de octubre del 2023, afirmó que estos no es una disputa por territorio y señaló como una de las causas el rechazo por la presencia de cualquier estado judío o cristiano en el Medio Oriente. «Los judíos y los cristianos pueden vivir en el Medio Oriente pero sometidos al islam», añadió.

Además, en el ámbito político dijo que a Irán le interesa que haya un combate entre musulmanes y judíos para que los musulmanes sunitas no firme un acuerdo de paz con Israel y también les conviene distraer la atención de lo que sucede en su país.

Ben-Tasgal también cree que Hamás tiene la intención de derrotarlo dentro de la arena Palestina e «intentar humillar a Israel» haciendo lo mismo que hizo Egipto y Siria en la Guerra de Yom Kipur. «Fotografían y graban imágenes que provoquen que el ciudadano israelí sea visto como endeble, débil, humillado y secuestrado. Con eso gana mucho prestigio entre musulmanes radicales«, afirmó.

El politólogo señala que el ataque se produjo en este momento por Israel tenía la alerta baja no solo porque era el Sabbat sino porque pensaba que Hamás era más débil y no se atrevía a hacer algo más grave para no correr con las consecuencias.

Asimismo, asegura que los israelíes tenían la confianza que al dejar entrar a trabajadores palestinos a su territorio iban a mantenerse tranquilos llevando dinero a sus hogares. «El radicalismos islámico no actúa o deja de actuar por beneficios económicos, no se lo puede comprar». recuerda Ben-Tasgal. .

Sobre los interesados en el conflicto, indicó que Catar es el principal patrocinador de Hamás y del terrorismo, y no descartó la posibilidad de que el grupo extremista libanes Hezbolá ingrese al conflicto. No obstante, negó la posibilidad que Rusia se enfrente con Israel pues este país intenta tener una buena relación para evitar que le venda la cúpula de hierro y drones inteligentes a Ucrania.

