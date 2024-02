La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, calificó de «muy fuertes» las palabras dirigidas por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contra el presidente, Daniel Noboa, después de que anunciara que su Gobierno no reconocerá las elecciones venezolanas, debido a la sanción que impide competir a María Corina Machado.

«Fueron muy fuertes las declaraciones del presidente Maduro», señaló Sommerfeld en una entrevista radial en Guayaquil, este 1 de febrero de 2024. Además, anticipó que evaluará con Noboa si merecen una respuesta, «porque hay que tomar las cosas con calma y no se puede responder con el hígado».

La canciller ecuatoriana reiteró la posición del Gobierno de Noboa de apoyar «que existan elecciones libres en Venezuela, que exista transparencia y que se fortalezca la democracia».

Lea también

El miércoles, frente a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ratificaron la inhabilitación de Machado para participar en comicios hasta 2036, Maduro respondió a las críticas del mandatario ecuatoriano y de otros países que han pedido «elecciones libres» en Venezuela.

«Estás amenazando a Venezuela desde Ecuador, Noboa. No le abras las puertas de tu país al diablo, y te digo algo que es peor, piénsalo bien cuando te vas a meter con Venezuela. Mírame a los ojos, el que se mete con Venezuela se seca y te vas a secar, deja de meterte con nosotros», dijo el líder chavista durante el acto de instalación del año judicial, en Caracas.

«No te conozco, Noboa, eres muy joven (…) tienes que estar preocupado por tu país, que no gobiernas tu país, que llegaste a abrirle las puerta al Comando Sur (de Estados Unidos), al diablo, ocúpate de tu país que tienes un berenjenal y no sabes qué hacer», insistió.

La tensión venía de antes

La tensión entre Maduro y Noboa ya venía de antes, cuando días atrás el gobernante ecuatoriano rechazó el ofrecimiento del presidente venezolano para alejarse de la cooperación en materia de seguridad contra el crimen organizado que le brinda Estados Unidos y «aprender» de los planes contra las bandas criminales puestos en práctica por el chavismo.

Ecuador ha sido uno de los primeros países en posicionarse sobre las elecciones que deben celebrarse este año en Venezuela, como respuesta a la inhabilitación de Machado, que arrasó en las primarias opositoras con el 92,35 % de los votos.

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Ecuador se mantienen a nivel consular desde que en 2018 expulsaran a sus respectivos embajadores. Esto se dio a raíz de unas declaraciones del entonces presidente Lenín Moreno (2017-2021) sobre Venezuela y su crisis migratoria en la asamblea general de las Naciones Unidas.

También en Teleamazonas