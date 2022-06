Gobernador bonaerense llama a los alumnos a «rebelarse» y hablar como quieran

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, del mismo color político que el Ejecutivo argentino, invitó este miércoles a los escolares a «rebelarse» y hablar como quieran, en medio de la polémica por la decisión del alcalde de la capital, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, de prohibir a los profesores de las escuelas de la ciudad usar palabras como «chiques» y «todes».

«Les quiero decir que rebelarse, hacer lo que uno piensa que está bueno para los demás, significa muchas veces no hacer caso, pero no de capricho, sino pensando en los otros, así que hoy tengo para decirles que acá en la provincia también rebelarse es hablar como uno quiere, como una quiere», señaló Kicillof, que integra el peronista Frente de Todos al que también pertenece el presidente argentino, Alberto Fernández.

Axel Kicillof defendió el lenguaje inclusivo: “A tantos años de la Revolución de Mayo, no nos van a explicar desde España las palabras que debemos usar”. pic.twitter.com/aahuPaOjbU — @diarioconurbano (@DiarioConurbano) June 22, 2022

En un acto ante estudiantes de cuarto año de escuelas primarias de la provincia en el que se recordó al creador de la bandera argentina, el militar Manuel Belgrano (1770-1820), el gobernador señaló que rebelarse y hablar como uno quiera no es «decir palabrotas», pero sí «expresar lo que uno siente».

«Y hoy, a tanto tiempo de la Revolución de Mayo (que sentó en 1810 las bases para el proceso de independencia de Argentina de la Corona Española) no va a ser desde España que nos van a explicar cuáles son las palabras que usamos, ¿no?», agregó.

«No nos gusta, chicos, chicas, prohibir. Nos gusta que puedan expresarse, que puedan ser libres, decir lo que sienten, ser rebeldes cuando es por los demás, y sobre todo ser patriotas», sentenció.

UNA POLÉMICA DECISIÓN

El 10 de junio pasado, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -distrito que no integra la provincia- publicó una norma que prohíbe a los docentes usar diversas formas del llamado lenguaje inclusivo en las escuelas de la ciudad.

Rodríguez Larreta, uno de los rostros de mayor perfil en el principal frente opositor, Juntos por el Cambio, indicó que es una medida que apunta a “simplificar” la manera en que aprenden los estudiantes, al advertir que los resultados de las evaluaciones de aprendizaje muestran un retroceso en lengua y escritura.

Una prohibición polémica que llevó posteriormente a organizaciones políticas y sociales a presentar varios recursos de amparo para frenar la decisión.

«Hoy estamos conmemorando que Belgrano creó la bandera, y la creó sin las órdenes de hacerlo. La creó, permítanme decirlo así, déjenme decirlo así, como un acto de rebeldía, como un acto de rebeldía que además le valió retos, reproches», señaló este miércoles Kicillof.

«Belgrano decidió crear la bandera y lo hizo a pesar de que muchos pensaban que no convenía hacerlo en ese momento, y me parece que vale la pena pensar en la rebeldía», reiteró, para aclarar que, en su opinión, «la rebeldía no es hacer lo que cada uno» quiera «porque sí y para uno».

«Las rebeldías importantes son estas como la de Belgrano, que decidió crear la bandera no para él, lo dijo varias veces en su vida… no para encontrar él la fama y que hoy nos acordemos de él. Creó la bandera para todos y para todas, esa es la rebeldía que importa, la que es para los demás, no la que es para uno. Fíjense que acá se estaba revelando de una monarquía, de una dominación, de ser colonia española, ¿saben eso no?», advirtió ante los escolares. EFE