Una propuesta legislativa para prohibir a atletas ‘transgénero’ competir en equipos de deportes de mujeres fue aprobada este jueves en Misisipi (EE.UU). El gobernador del estado Tate Reeves calificó de «locura» tener que legalizar esta prohibición.

Reeves firmó el veto con la convicción de «proteger a las niñas de ser obligadas a competir con chicos biológicos por oportunidades deportivas». Tras el anuncio, el funcionario mencionó en Twitter que la “presión para que los niños adopten la transexualidad está mal».

I will sign our bill to protect young girls from being forced to compete with biological males for athletic opportunities.



It’s crazy we have to address it, but the Biden E.O. forced the issue. Adults? That’s on them. But the push for kids to adopt transgenderism is just wrong. https://t.co/sncpaPlTbZ