El gobierno nacional, precedido por el presidente Lenín Moreno, llamó este miércoles a ‘consultas’ al embajador de Ecuador en Argentina, Juan José Vásconez. De acuerdo con el comunicado oficial, se buscaría un ‘análisis exhaustivo’ de las relaciones de Ecuador con el gobierno de Argentina.

El anuncio de la cancillería se da luego de que el gobierno presente una ‘enérgica protesta’ ante las declaraciones del presidente Alberto Fernández contra Lenín Moreno. Al mandatario argentino se le cuestionó sobre una posible pelea con su vicepresidenta Cristina Fernández, a lo que dijo:

Yo no soy Lenín Moreno… yo acá llegué con Cristina y me voy con Cristina… No voy a romper esa unidad. Porque cuando se rompió esa unidad llegó (Mauricio) Macri y ya sabemos lo que pasó. [declaró el presidente argentino]