Gonzalo Plata habría recibido una oferta para jugar en Catar

El ecuatoriano Gonzalo Plata continuaría su carrera deportiva en Catar, según trascendió este viernes 21 de julio del 2023. El periodista Fabrizio Romano, especialista en fichajes, informó sobre una oferta del Al Sadd.

El club catarí habría ofrecido 12 millones de euros más tres millones de bonus al Real Valladolid por el futbolista de 22 años, según señaló el comunicador italiano en su cuenta de Twitter. Además, reveló que el tricolor volará a Qatar para discutir términos personales.

«El trato depende del jugador ahora. Si se realiza la cesión, el Sporting recibirá el 25% de la suma», agregó.

