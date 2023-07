Real Valladolid dice que Gonzalo Plata ‘es uno más de la plantilla’

Fran Sánchez, director deportivo del Real Valladolid se refirió a las declaraciones del futbolista ecuatoriano Gonzalo Plata sobre su deseo de salir del club. El dirigente fue directo ante las palabras del tricolor y adelantó posibles acciones.

Gonzalo Plata regresó de sus vacaciones para reincorporarse a la plantilla del equipo ‘Pucela’. Tras pasar con éxito las pruebas médicas, el lateral se unió a los trabajos en la segunda semana de pretemporada del Real Valladolid.

Luego de la sesión de entrenamiento, varios aficionados abordaron al ecuatoriano para pedirle autógrafos y sacarse algunas fotos. Además, el pedido de algunos hinchas blanquivioletas fue que Plata se quede. Él mismo fue quien respondió al pedido y dijo “me voy a quedar”.

Sin embargo, el futbolista tiene muy claro que quiere salir del cuadro Pucela tras el descenso en la LaLiga de España. El propio jugador lo ha explicado en varias entrevistas a medios locales, lo cual no les ha gustado a los dirigentes españoles.

Fran Sánchez considera que no ha sido apropiado hablar de otras ofertas cuando todavía es jugador del Valladolid. «Se lo he dicho. No me gustaron sus declaraciones porque este club le dio la oportunidad de estar en primera y de jugar en España. Es uno más de la plantilla», aseguró el dirigente.

«Un jugador con talento, de 22 años, al que siempre se le ha exigido y ha respondido bien, en general, salvo alguna situación desagradable que ya pagó», dijo Sánchez sobre Plata. Además aseguró que no se venderá al jugador si no llega una oferta que, al menos, cubra el costo de su fichaje.

Los Pucelas pagaron unos 3 millones de euros por el ecuatoriano, lo que significó el 50% de sus derechos deportivos y, por menos de eso, no cederán.

