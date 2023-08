Una guardaparque fue agredida por presuntos invasores en el páramo del Atacazo

Esperanza Calo, una guardaparque quien cuidaba el páramo del Atacazo fue agredida por supuestos invasores quienes pretendían apropiarse de parte de esta reserva protegida.

La mujer asegura que se acercó a los supuestos invasores para pedirles que se retiren. “Es un área de suma importancia porque a pocos metros esta la captación de agua filtros pichincha sur. En eso los señores se molestan y comienzan a insultarme. Una señora me ataca por la parte de atrás y me coge del cabello, me bota por al piso y me empieza aruñar, a golpearme”, relata.

Los ciudadanos de forma arbitraria realizaron sembríos y habría aducido que eran propietarios de estas tierras. Ahora recuperar el suelo del área conservada puede tardar incluso más de 10 años.

La denuncia ya fue presentada y Esperanza se encuentra con medidas de protección. Sin embargo, lo que se espera para esta importante zona hídrica de la capital es que se controle a los presuntos invasores quienes buscan apoderarse del territorio por un beneficio personal.

Páramo del Atacazo está ubicado al sur de la capital y comprende alrededor de 1 200 hectáreas. Este espacio protegido abastece de agua al Distrito Metropolitano de Quito en un 85%.

