Guayaquil mantiene el uso de mascarilla en espacios públicos cerrados

Guayaquil mantendrá el uso de las mascarillas en espacios públicos cerrados y de concentración masiva de personas ante un leve repunte de casos de la covid-19 y de influenza, informó este sábado la Alcaldía de Guayaquil.

En una resolución, el Municipio apunta que el alza de casos tiene relación, en parte, con el incremento de movilidad humana, luego del inicio este mes del período de clases.

El Gobierno local recomendó que ante cualquier sintomatología asociada a la enfermedad, la ciudadanía acuda al médico y mantenga el aislamiento hasta que se descarte la presencia del virus.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Guayaquil indicó que existe «un aumento leve pero sostenido» de casos confirmados de covid-19; «demostrando una tendencia al incremento» que se ha mantenido durante tres semanas.

«Sin embargo, no existen reportes de ingresos hospitalarios de gravedad, tampoco se registran muertes en las últimas dos semanas a causa del Sars-Cov 2», indicó.

Ante el ligero repunte de casos de COVID-19 y de influenza, el COE Cantonal de Guayaquil anuncia la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios públicos cerrados y con concentración masiva de personas. pic.twitter.com/goeFF2eRYq — Alcaldía Guayaquil (@alcaldiagye) May 28, 2022

Representantes de los laboratorios clínicos de Guayaquil puntualizaron que los nuevos casos de covid corresponden principalmente a estudiantes de colegios, universidades y adultos jóvenes; «cuyo común denominador, en la gran mayoría de los casos, es haber estado fuera del país».

Según el reporte del viernes del Ministerio de Salud Pública, Guayaquil acumulaba 101.332 casos de covid-19 confirmados por PCR, mientras que en toda la provincia del Guayas la cifra llega a 136.140.

COVID EN ECUADOR

El pasado 28 de abril, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional dispuso la eliminación de las mascarillas en los espacios abiertos y cerrados ante la bajada de los casos de covid-19.

El miércoles pasado, la ministra de Salud, Ximena Garzón, dijo que en los casos confirmados por semana en el país «los indicadores son estables». Y recordó que en la segunda semana epidemiológica de este año atendieron unos 63.000 casos; en lo que llamó un «pico epidémico», pero ese día registraban 640.

«Las atenciones no han aumentado, se mantienen prácticamente al mismo nivel, estadísticamente no es significante el aumento de estos pocos casos. Es esperable, pero no estamos hablando de un brote epidémico» en Ecuador, subrayó.

Las estadísticas oficiales señalan que en Ecuador se han confirmado cerca de 877.000 casos de covid-19, desde que inició la pandemia, y se han registrado 35.624 fallecimientos entre confirmados y probables por la enfermedad.

Con información de EFE