En una entrevista para Bloomberg Línea, el presidente de la república Guillermo Lasso habló sobre la situación política, económica y social después del Paro Nacional de junio de 2022. Destaca que a pesar de las manifestaciones, el gobierno logro tener bajo control la economía, considerando la pandemia, inflación y la guerra entre Rusia y Ucrania.

Al cuestionarle sobre el intento fallido de destitución que enfrentó a manos de la Asamblea Nacional, Lasso aseguró que este proceso fue promovido por el expresidente Rafael Correa, desde Bélgica. “Está desesperado por regresar al Ecuador para lograr su propia impunidad, porque está sentenciado por corrupción, y para lograr la impunidad de sus colegas en gobiernos pasados”.

El mandatario también se refirió a los pocos aliados que tiene el gobierno y que han propiciado una aparente ‘soledad’ en la política. “Yo no me siento solo, estoy acompañado de los ciudadanos ecuatorianos. En el campo político, prefiero estar solo que mal acompañado”.

La entrevista continúo con Lasso hablando de la economía. En apenas siete meses de gestión, logramos cambiar la expectativa, Crear 350.000 empleos en siete meses y sacar de la pobreza a más de 750.000 ecuatorianos”. Habló de una reducción del déficit fiscal y del programa que Ecuador mantiene con el Fondo Monetario Internacional.

A la par se le preguntó al presidente si piensa en la reelección o en un segundo mandato, a lo que contestó: «No es un tema que me quite el sueño por ahora. Lo que me quita el sueño es cumplir un programa de Gobierno, un programa económica que genere empleo oportunidades para los ecuatorianos y ya veremos”.

Con información de | Bloomberg Línea/