Hallan a decenas de ballenas muertas en isla de Escocia

Al menos 55 cetáceos, la mayoría de ellos muertos, fueron hallados en una playa de la isla de Lewis y Harris, en el oeste de Escocia, informaron los rescatistas este domingo 16 de julio del 2023.

Según el British Divers Marine Life Rescue (BDMLR)- en español Buzos Británicos de Rescate de la Vida Marina – se trata de ballenas piloto, conocidas también como calderones, y sólo diez siguen vivas.

Según una investigación preliminar de BDMLR, todo indicaría que una de las ballenas muertas parecía haber sufrido un prolapso vaginal. Sospechan que toda la manada quedó varada debido a que una hembra había dado a luz.

No obstante, los especialistas han explicado que es habitual que estos mamíferos marinos viajen en grupo. Y este tipo de ballenas son conocidas por sus fuertes lazos, que permiten que cuando una de ellas tiene problemas o queda varada el resto la acompaña.

Los expertos intentaron durante todo el día brindar primeros auxilios a las sobrevivientes y reflotar al agua, pero ellas nuevamente regresaron. Las condiciones en las que se encuentran han obligado a los expertos ha acordar que serán sacrificadas para evitarles sufrimiento.

Los especialistas del BDMLR se desplazaron hasta el lugar para cuidar de los cetáceos y pidieron al público evitar la zona, cuya localización no fue revelada. «Para dar a estas ballenas la mejor oportunidad de sobrevivir, por favor, evite la zona», instó también la policía escocesa.

Just arrived at Stornoway to investigate what seems to be the largest fatal mass #stranding event we've had in Scotland for decades. Over fifty #PilotWhales sadly confirmed dead. pic.twitter.com/bOKTnrqD8l