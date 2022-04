Harry Maguire vive momentos de tensión y amenaza de bomba

El defensa del Manchester United, Harry Maguire, está viviendo momentos de tensión tras recibir una amenaza de bomba en su vivienda.

Todo empezó cuando el United recibió otro golpe en un juego ante Liverpool, partido en que la hinchada se la tomó contra el defensa.

El defensor no es el máximo culpable de la debacle del United, pero fue partícipe en tres de los cuatro goles que recibieron.

De ahí que los hinchas apuntaron contra él y le manifestaron su enojo con palabras de grueso calibre.

Así, Maguire no aguantó más y explotó ante los medios cansado de las críticas. «Por supuesto que diría que esta temporada he tenido malos partidos. Pero no estaría jugando cada partido en el once inicial del Manchester United si estuviera jugando mal cada partido o no estuviera jugando lo suficientemente bien. Hay una razón por la que los dos entrenadores (Ole y Ralf) me han puesto en el XI inicial cada partido, por lo que le aportó al equipo, por lo que le doy al once inicial…», dijo.

«También entiendo que soy el capitán de este club, costé mucho dinero. Y, cuando las cosas no están bien, cuando estamos recibiendo muchos goles, voy a ser criticado», agregó Harry Maguire.

Amenaza de bomba

Hoy, el jugador vive un nuevo momento de tensión. Esta vez recibió una amenaza de bomba en su casa, según relatan medios ingleses.

Según dijo una fuente a Sky Sports «En las últimas 24 horas, Harry ha recibido una seria amenaza en la casa de su familia. Ha informado esto a la policía, que ahora está investigando el asunto», trascendió.

«La seguridad de su familia y de quienes lo rodean es obviamente la prioridad número uno de Harry», dijo el portavoz de la familia, citó el medio.

«El miércoles 20 de abril, la policía de Cheshire recibió informes de una amenaza de bomba en una dirección en el área de Wilmslow. Nadie evacuó la casa pero, como medida de precaución, un perro policía, experto en explosivos, acudió al domicilio este jueves 21 de abril», indican los medios como The Sun.