Henry Cejudo cancela su pelea con ‘Chito’ Vera

Este 29 de junio de 2023, Henry Cejudo confirmó que no peleará con Marlon ‘Chito’ Vera debido a un desgarro en su hombro derecho.

“Lamentablemente, no podré competir el 19 de agosto en UFC 292. Tengo un desgarro en el hombro derecho que requiere rehabilitación”, publicó en Twitter.

Cejudo aseguró que hizo todo lo posible por pelear con el ecuatoriano pero que la recuperación será de seis a ocho semanas. “Ojalá hubiera podido entrar allí con ‘Chito’, pero no podré recuperarme por completo a tiempo”, dijo.

Some important news…



Unfortunately, I won't be able to compete on Aug 19 at UFC 292. I have a tear in my right shoulder that requires rehab.



I wish I could've got in there w/ Chito, but I won't be able to make a full recovery in time.@jimmybars



📽️: https://t.co/Ar7JQbsQPL pic.twitter.com/06ZEoKE7b4