Marlon Chito Vera reacciona ante altercado entre Will Smith y Chris Rock

El peleador ecuatoriano de artes marciales, Marlon Chito Vera, se pronunció en su cuenta de Twitter ante la bofetada que le propino Will Smith a Chris Rock durante los Premios Óscar.

“Bien hecho, señor Will Smith”, escribió el peleador en su red social.

Well done mr will smith

Asimismo, minutos antes Chito hizo referencia a la barbilla de Rock, escribiendo lo siguiente: “Tiene mejor barbilla que la mayoría de la gente”

Got better chin than most people https://t.co/O4GJzGBXmn