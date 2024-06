Henry Cucalón: «Con liderazgos y consensos podemos darle la vuelta a la historia del país»

“Con los liderazgos necesarios y los consensos mínimos podemos darle la vuelta a la historia del Ecuador”. Así lo sostuvo el exasambleísta por el Partido Social Cristiano y exministro del Interior en el gobierno de Guillermo Lasso, Henry Cucalón, este martes 25 de junio del 2024, el Foro «Quo Vadis Ecuador 2024«. Evento realizado en el Interamerican Institute for Democracy de Estados Unidos.

Cucalón recordó que el Ecuador ya ha logrado grandes acuerdos que han cambiado el rumbo de su historia como el retorno a la democracia, el acuerdo de paz con el Perú y la salida democrática del “modelo totalitario del Siglo XXI”.

Sin embargo, reconoció que hoy el país vive un hecho inédito y es como el crimen organizado y el narcotráfico ha penetrado en la sociedad y en sus instituciones.

Pese a ello, Cucalón es optimista y dice que ve “signos de madurez” en la sociedad. Lo demuestra la aprobación de la extradición como herramienta para luchar contra este flagelo; la actuación de “una fiscalía independiente que ha revelado la relación entre el poder político, el crimen organizado y los operadores de justicia” en el país.

También, sostuvo que se está a punto de marcar un giro en el país para que no exista impunidad “que es el veneno que tiene una democracia”, dijo Cucalón.

Señaló que ahora hay un sentimiento de país y racionalidad para no atacar y conspirar contra un Gobierno que acaba de eliminar los subsidios a los combustibles sin generar caos y anarquía en las calles.

Cucalón, sostuvo que en el campo político “muchos votaron por el presidente Noboa para frenar una vez más un proyecto totalitario”, sin embargo sostuvo que en pocos meses en el poder se han develado ciertos rasgos de autocracia del Gobierno.

Pero son los ciudadanos y nuevos proyectos políticos que emergen los que han marcado la diferencia para contener el poder y citó como ejemplo el caso Olón, la restitución de los derechos políticos en alusión al movimiento Construye, y el respeto a la Constitución y la Ley en el encargo de la Presidencia y no solo “por un simple capricho querer ser candidato con corona”, apuntó Cucalón.

Finalmente, indicó que es posible un cambio con base en un nuevo trato y acuerdo sobre hechos fundamentales en seguridad, economía y derechos ciudadanos.

María Paula Romo ve un motivo de optimismo

María Paula Romo, exministra del Interior, en el gobierno de Lenín Moreno, también disertó sus ideas en el Foro, donde principalmente destacó que de los problemas que tiene el país, el más grave y cruza todos es la seguridad y como las “organizaciones criminales se han tomado buena parte del Estado”.

Se preguntó “¿cómo pudo pasar tan rápido y en tan poco tiempo?”; recordó que el Ecuador pasó de ser uno de los países más seguros de la región a ser el segundo con mayor tasa de criminalidad en América Latina. Con un promedio de 46 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Romo dijo que la corrupción, ausencia de Gobierno, vacío institucional y principalmente impunidad. Si no se atiende este último punto “no hay futuro en el Ecuador”, enfatizó.

La exministra dijo que en esta lucha contra la impunidad es posible y ve motivos discretos, pero que no vienen del Gobierno Central, porque “el Gobierno a pesar de los problemas se ha dedicado a dar golpes de efecto y estrategias de comunicación; con eso llena los noticieros del día, ocupa los titulares, crea tendencia en redes por unas horas, pero no hay resultados. El país no aguanta más improvisación”, recalcó Romo.

Finalmente, recordó que en el Ecuador “hay personas capaces no improvisadas, con la decisión de enfrentar a las mafias” y esto es motivo de optimismo porque solo así “el Ecuador tienen futuro”.

