Henry Cucalón: El Estado no puede estar subyugado al capricho de Noboa y Abad

“El presidente (Daniel Noboa) cuando haga ejercicio de su derecho a reelegirse no puede hacerlo mientras ejerza el cargo”, enfatizó Henry Cucalón, exministro de Gobierno.

“No ha de ser que el Presidente solo por el pretexto que no se lleva con la Vicepresidenta nos va a poner en este vericueto constitucional”, añadió Cucalón este viernes 7 de junio del 2024 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.

Henry Cucalón dijo que el presidente Daniel Noboa tiene que sujetarse a Ley y pedir licencia para realizar su campaña en las elecciones presidenciales de 2025. De igual manera, instó al mandatario a actuar conforme a sus declaraciones.

“No ha de ser que un Presidente, que dice que ha fortalecido la institucionalidad, sea el primero que la vulnere para favorecer sus propios intereses”, señaló el exministro de Gobierno.

De igual forma, expresó su rechazó las declaraciones de la vicepresidenta Verónica Abad y recordó que por sus diferencias no puede recibir la Presidencia para actuar como oposición.

“Esos problemas políticos no tienen por qué alterar la Constitución o la Ley. Más allá que no me parece bien tampoco que en un encargo de pocos días uno quiera maniatar al Gobierno o hacer oposición, eso no es razonable. El país tampoco lo espera”, añadió.

Además, Henry Cucalón recalcó que lo importante en este proceso electoral es que se cumpla la ley y se respete el uso de recursos públicos y que haya un juego limpio.

Sobre la pugna de poderes entre el Gobierno y la Asamblea, el exministro aseguró que deben comprender sus atribuciones. Por un lado, recordó que la Asamblea tiene que legislar, fiscalizar y hacer control político sin sedición. Y por otro, señaló que el Presidente tiene ciertas potestades, como realizar vetos, que deben ser respetadas.

“Lo que esperan los ecuatorianos es que ante tanta complejidad, como la seguridad, bajemos los ánimos. Aprendamos a ser un peso y contrapeso de poder siempre en democracia”, añadió Cucalón.

Finalmente, sobre el proceso de fiscalización al Informe de la Nación de Daniel Noboa, dijo que no está por fuera de la ley pero no es una causal de enjuiciamiento político. “Si el informe no va en la línea de lo manifestado por el presidente no significa una causal de procesamiento o destitución a un Presidente de la República”, agregó Henry Cucalón.

