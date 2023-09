Hernán Salgado: Alembert Vera tiene que ser sancionado drásticamente

Alembert Vera “tiene que ser sancionado drásticamente, debe tener la destitución. No es posible que se juegue con las sentencias y los dictámenes de la Corte Constitucional (CC)”. Así lo aseguró Hernán Salgado, expresidente de la CC, este 29 de septiembre de 2023, en el espacio de Entrevistas de Teleamazonas

Sobre la decisión de Vera de suspender temporalmente la conformación de una veeduría ciudadana para evaluar el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) Transitorio sostuvo que “no hay que creerle. Aquí no hay suspensiones ni nada, aquí se debe sancionar la infracción que se cometió (…) La Constitución es severa para aquellos jueces o funcionarios públicos que no acaten las sentencias y resoluciones de la CC. Ahí se habla de destitución”.

Salgado, además, aseguró que para analizar la situación del Cpccs la Corte Constitucional se “está tomando demasiado tiempo lo cual no es buen presagio. Me parece que debe haber desacuerdos (…) Me preocupa bastante porque creo que en esta decisión se juega el prestigio de la CC, su institucionalidad.”

Mire a continuación la entrevista completa:

También en Teleamazonas: