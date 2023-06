Piero Hincapié sufrió una fractura en la victoria entre Ecuador vs. Bolivia

El defensa ecuatoriano Piero Hincapié tuvo que abandonar la cancha la noche del sábado 17 de junio de 2023 durante la victoria amistosa de Ecuador 1-0 a Bolivia. Su salida se debió a una lesión en el pie derecho, sin dar más detalles de su estado de salud.

Un día después, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) compartió la conclusión que consta en el parte médico de Hincapié. Tras haberle realizado los estudios, el jugador presenta una ‘fractura incompleta en el quinto metatarsiano del pie derecho’.

La lesión no le permitirá a Piero Hincapié tener actividad física durante entre dos a cinco semanas. No podrá jugar ni entrenarse hasta recuperarse, por lo cual es baja para el segundo amistoso de la fecha FIFA: Ecuador vs. Costa Rica, el martes 20 de junio a las 19:00.

¿Qué sucedió en el partido?

La selección de Ecuador venció 1-0 a Bolivia, el tercer partido bajo las órdenes del entrenador español Félix Sánchez. ‘La Tri’ jugó en el estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey con sus principales figuras, entre ellas Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán.

En el primer tiempo, Hincapié se estiró para controlar un balón en campo contrario. Segundos después se tiró al piso con visibles molestias en su pie derecho.

Las cámaras se voltearon a ver lo que pasaba con el defensa ecuatoriano, quien en el suelo se retorcía por el dolor. Lamentablemente para el equipo, el esmeraldeño se retiró del campo entre lágrimas y fue sustituido por Robert Alboleda, al minuto 28.

La sorpresa en el cuadro titular fue Leonardo Campana, sin embargo, su desempeño fue muy cuestionado y no pudo marcar. El capitán e histórico goleador Enner Valencia sustituyó a Campana y apareció al minuto 69.

