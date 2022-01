Hombre va a comprar leche y regresa millonario

Varios medios internacionales viralizaron la historia de Dennis Willoughby , un hombre que fue a comprar leche con chocolate al supermercado y regresó millonario

Según recogen diversos medios de comunicación, Dennis fue a comprar leche que le habían encargado sus hijos , sin embargo, ya en la tienda él decidió comprar un billete de lotería para probar un poco de suerte

La vida le sorprendió tras conocer que era el ganador de una fuerte cantidad de dinero , se trata del premio mayor del sorteo ‘Platinum Jackpot’ que ofrece una bolsa de un millón de dólares que se reparte en pagos anuales de 30 años o bien en un pago único de 640. 205 dólares. Dennis Willoughby decidió elegir la última opción.

Hasta el momento solo se han vendido dos billetes ganadores del premio gordo, por lo que aún queda una gran bolsa por ser entregada. Las probabilidades de llevársela, detalla la Lotería, son de 1 en 1.632.000.

El hombre de North Chesterfield, Virginia, se emocionó mucho al terminar de raspar y descubrir que su vida había cambiado por completo.

This Virginia dad really earned his "#1 Dad" mug when he returned home with chocolate milk AND a $1,000,000 winning Platinum Jackpot scratcher! 😱👏👏👏🤞https://t.co/pNfAUtPHYN