El 61% de vehículos ha realizado la revisión técnica vehicular en Quito

Alrededor del 61% de automotores que circulan en Quito ya ha realizado el proceso de revisión técnica vehicular este 2022. Hasta el 16 de octubre, según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), 205 mil vehículos cumplieron con el requisito.

“Las citas se habilitan cada 2 o 3 días aproximadamente para toda la semana, porque la idea es que el usuario recuerde el día y la hora que tiene la cita”, asegura Letti Andrade, coordinadora general de Matriculación de la AMT.

Horario de atención en los centros de revisión

El Centro de Revisión Técnica Vehicular Bicentenario, en la avenida De la Prensa e Iturralde, norte de Quito, atiende de 07:00 a 18:00, de lunes a sábado.

Andrade señaló que todos los centros de revisión están trabajando 12 horas al día, para alcanzar el número de revisiones necesarias para que todos los usuarios puedan acceder al servicio.

El 85% de vehículos que aprobaron la revisión concluyeron también con el proceso de matriculación. Sin embargo, las autoridades recuerdan que para terminar con este requisito es indispensable realizar el pago de la tasa del fondo vial de la Prefectura de Pichincha.

Problemas para obtener un turno

Las quejas de usuarios que no logran obtener un turno persisten. “Esto es una burla, no hay respeto para los ciudadanos y tampoco hay turnos. No hay quien nos ayude y no hay respuesta”, asegura Sonia Mejía.

