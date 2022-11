La prohibición de circulación en Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas ya no durará ocho horas diarias, sino seis. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dispuso que el horario de toque de queda se reduzca y se aplique únicamente de 23:00 a 05:00, desde este 9 de noviembre del 2002.

Hasta el 8 de noviembre la prohibición se aplicó entre las 21:00 y las 05:00, como una de las medidas del estado de excepción vigente en las tres provincias para hacer frente a la violencia del crimen organizado.

«Con la finalidad de mantener e impulsar la reactivación del país, hemos decretado que a partir de hoy el toque de queda iniciará a las 23:00 y culminará a las 5:00 en las provincias de Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas», señaló Lasso en su cuenta de Twitter. En el mismo sentido se pronunció la Secretaría de la Presidencia a través de un comunicado.

La decisión, que se oficializará con un Decreto Ejecutivo, fue hecha pública en Esmeraldas, donde el Presidente se reúne con autoridades de seguridad.

En ese encuentro trabajan 16 carteras de Estado para revisar las acciones ejecutadas por la seguridad y analizar los proyectos que aporten al desarrollo de la provincia verde.

El estado de excepción con toque de queda fue decretado el pasado 1 de noviembre del 2022 ante la ola de hechos violentos que afectaron a las tres provincias.

Durante su anunció, indicó que «estos actos de sabotaje y terrorismo» se consideran «una declaratoria de guerra abierta contra el Estado de Derecho, el Gobierno, y contra los ciudadanos».

Además, en la medida se dictaminó que el toque de queda se aplicaba desde las 21:00 hasta las 05:00.

Y con el fin de liderar las acciones para enfrentar la difícil situación que vive el país. El presidente canceló su viaje personal programado a Orlando (Estados Unidos), y esta mañana se excusó para no acudir al partido inaugural del Mundial Qatar 2022.

Le he dado las gracias al Emir de Qatar por la invitación para presenciar el partido inaugural entre nuestras selecciones, sin embargo he decidido no asistir. Atender la situación de seguridad del país es mi prioridad. https://t.co/cSQpADRUIo