¡Vuelven los apagones! La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) difundió este domingo 29 de octubre de 2023 el cronograma de cortes de energía para tres días, en el contexto del estiaje en la central hidroeléctrica Paute.

Los racionamientos de luz en el Distrito Metropolitano se aplicarán en el mismo horario, por zonas, los días lunes 30 de octubre, martes 31 de octubre y miércoles 1 de noviembre.

Sin embargo, la empresa estatal precisó que los horarios podrían cambiar, tal como ocurrió este domingo, que el Gobierno decidió no realizar cortes de energía.

El cronograma de la Empresa Eléctrica Quito

Entre lunes y miércoles no habrá luz de 08:00 a 12:00 en 18 subestaciones de Quito: Alangasí, Belisario Quevedo, Carolina, Chilibulo, Chimbacalle, Conocoto, Cristianía, Escuela Sucre, Granda Centeno, Gualo, Iñaquito, La Marín, Luluncoto, Miraflores, Nueva Cumbayá, Olímpico, San Antonio y San Pablo.

De 12:00 a 16:00, el servicio de energía se suspenderá en nueve subestaciones de la capital de Ecuador: Barrionuevo, Cotocollao, El Quinche, La Floresta, Los Bancos, Pérez Guerrero, Pomasqui, Río Coca y San Rafael.

El servicio se suspenderá de 16:00 a 18:00, también entre lunes y miércoles, en nueve subestaciones: Diez Vieja, El Bosque, Epiclachima, Eugenio Espejo, Nuevo Aeropuerto, San Roque, Sangolquí, Santa Rosa y Tumbaco.

A continuación, los horarios de racionamientos por sectores en Quito, para los días lunes 30 de octubre, martes 31 de octubre y miércoles 1 de noviembre de 2023:

De 08:00 – 12:00

Alangasí

Chinchín Loma, La Concepción, Lomas de la Concepción, 4 De Octubre, Alofico, Anga Alto, Chachi, Comite 4 De Octubre, El Batán, El Marco, El Rosario, Guallara, Inga, La Concepción, Niño Jésus, Patichubamba, S. Agustin, S. Alfonso, S. Elias, S. Elias – Pin, S. Fco. de Alpauma, S. Fco. de Yira, S. Juan De Tol, Comite 4 De Octubre, Patichubamba, S. Fco. de Alpauma, S. Juan de La Tol, Sta. Teresa, Valencia.

Belisario Quevedo

La Granja, La República, Las Casas, Las Casas Bajo, Mariana de Jesús, La Gasca, La Primavera, Pambachupa, Protec. Belisari, S.Clara S.Millan, Cdla Universitaria, La Colón, Miraflores Bajo.

Carolina

Batán Bajo, Bellavista, Benalcazar Cd, González Suárez, La Paz, P. La Carolina, Batán Bajo, La Paz, La Pradera, La República, P. La Carolina, La Colón, La Paz.

Chilibulo

Chilibulo, Colmena Alta, Dos Puentes, Josefinaenriquez, La Libertad Bajo, La Victoria, Libertad Bajo, Los Dos Puentes, Nueva Aurora, Panecillo, Protec. Chilibulo, Protec. La Libertad, San Diego, Sta.Lucia Alta, Sta.Lucia Baja, Virgenpata, Yaguachi, 10 De Junio, Biloxi, Cdla. Gatazo, Chilibulo, Combatientes, Coop Iess Del Fu, Cuartel M Sucre, Frente Popular, La Lorena, La Raya A, Mariscal Ayacucho, Monte Olivos, Protec. Chillogallo, S Barbara Chillo, S.Barbara 5 De Febrero, S.Jose Chilibulo, Santa Ines 2, Santiago 1, Santiago Alto, Santiago Ii, Cuartel M Sucre, El Paraiso, Hermano Miguel, Jesus Gran Poder, Josefinaenriquez, La Magdalena, La Union, Los Libertadores, Magdalena Alta, Nueva Aurora, Protec. Chilibulo, S.Jose Chilibulo, Virgenpata, Yaguachi, Biloxi, Hogar Ancianos, La Raya A, La Victoria, Lloa, Organizacion Ara, Protec. Chilibulo, Protec. Chillogallo, Protec. La Mena, S.Barbara 5 De Febrero, S.Fernando, S.Jose Del Cinto, S.Luis De Lloa, S.Rosa Alta Chil, Santiago Alto, Sta Barbara Alta, Tachina 2, Tarqui 1 Mena 2.

Chimbacalle

Calzado 1 Mayo, Chahuarquingo, Chimbacalle, Clemente Ballén, Doscientas Casas, El Camal, Ferroviaria Baja, Ferroviaria Media, Forestal Alta, Forestal Baja, Forestal Media, Los Andes, México, Pio XII, S. Jose De Monjas, 20 De Mayo, Alegría N 1, Chahuarquingo, Chimbacalle, El Camal, Eplicachima, Ferroviaria Media, Forestal Media, Los Andes, Lotiz Quingaiza, Vertientes Un Ab, Chahuarquingo, Lotiz Quingaiza

Conocoto

Collacoto, Cornejo Alto, Hospitalaria, La Armenia 1, La Chorrera, La Toglla, Lomas Puengasi, Los Arupos, Lumbisi, Poder Judicial, Rumiloma, S. Dgo. Conocoto, S. Juan Armenia, S/N, Salvador Celi, 1ro Mayo Monjas, Alma Lojana, Bellavista, Casa H Miravalle, Collacoto, Eden Valle S., Esta. Radar Sur, Eucaliptos Valle, Forestal Alta, Josemaria V Ibarra, La Chorrera, Lomas Puengasi, Monja A Donoso, Monjas Medio, Monserrat Bajo, Obrero Indep 1.2, Paraíso Pinos 1etp, Protec. Monjas, S Teresita Alta, 6 De Junio I, Acosta Soberon, Amaguania Protec, Andaluz, Angel Flores, Armenia 2, Arupo 2 Fnd Aurora, Arupos Fnd Aurora, Bellavista, Cacharpaqui, Casa H Miravalle, Ciudad Q Bosque, Covicendes, Dean Bajo, Don Eloy, Empresa Electrica, Esc Politecnica Nacional, Esperanza Conocoto, Hospital Militar, Jardine Conocoto, Hospitalaria, La Armenia 1, La Chorrera, Los Arupos, S. Dgo. Conocoto, Soria Loma, 6 De Junio I, Acadm Milt Valle, Acosta Soberon, Andaluz, Armenia 2, Arupo 2 Fnd Aurora, Covicendes, Dean Bajo, El Conquistador, Empresa Eléctrica, Hospitalari 2 etp, Juan Pablo II, Nuevos Horizonte, Patrimo Fam 1 etp, Puerta Del Valle, S. Antonio, S. Jose Del Valle.

Cristianía

Area Verde, Carmen Bajo, Comite Del Pueblo, Coop.Monserrat, Cristinia 2, Hospital Solca, La Victoria, Consorcio Ecuatoriano De Telecomunicacio Nes S.A. Conecel, Laboratorios Gugonza S.A., Lorgab S.A, Oña Cordova Victor Hugo, Orplast Ind Orind Cia.Ltda., Plasticos Y Brochas – Wilson S.A, Plastiflan Cia.Ltda., Precision Industrial Del Ecuador Preinde C S.A., Tarsis S.A., Telconet S.A., Union Cementera Nacional Ucem S.A., Area Verde, Camino Eucalipto, Carcelen Fv Ponce, Carcelen Libre, Carretas, Cristinia 2, Mastodontes, Protec.Quebrada, Pusuqui Chico Bj, S.Francisco Norte.

Escuela Sucre

Virgen del Consuelo, Teleandina, Santo Domingo, Calle Sucre y Guayaquil, La Recoleta, San Sebastián, Santo Domingo, La Ronda.

Granda Centeno

Colina Pichincha, Granda Centeno, Iñaquito Alto, Ninguilla, Protec. Cochapamba, Protec. Rumipamba, Quito Tenis G.C, S. Gabriel, Tennis Club, Granda Centeno, Rumipamba, S. Gabriel, Voz de los Andes, La Carolina, La República, Mariana de Jesús, Rumipamba.

Gualo

Buenos Aires, El Eden, Hospital Solca, Jardines del Inca, Julio Matovelle, Protec. Jipijapa, S. Felipe, S. Isidro Inca, S. Miguel Amagasi, Unión y Progreso, Bella Aurora, Candelaria No 1, Ciudad Alegria, La Delicia, Llano Chico Cabc, Profes Municipales, S. Juan Loma N 1, Sierra Hermosa, Barrio Central C., Bonanza, Candelaria No 1, Candelaria No1, Casa Tuya, Central, El Cajón, El Carmen #2, El Clavel, El Inca, La Delicia, La Libertad, Landazuri, Llano Chico Cabc, Los Dos Puentes, Paredes, Redin # 2, S. Juan Loma Alto, S. Juan Loma Bajo, S.Juan Loma N 1, Alvaropamba, Central, Gualo, Jardines del Inca, La Dolorosa, La Libertad, La Tola Alta, Las Bromelias, Protec. Bellavista, Protec. Jipijapa, S.Jose de Cocotog, S. Miguel, Sta. Ana, Sta. Rosa de Valle, Yura Al Paloma.

La Marín

San Blas, González Suárez, La Tola, San Marcos, San Blas, La Granja, La República, Las Casas, Las Casas Bajo, Mariana de Jesús, La Gasca, La Primavera, Pambachupa, Protec. Belisari, S. Clara S.Millan.

Luluncoto

La Recoleta, Los Andes, México, Forestal Alta, La Recoleta, Luluncoto, Pio XII, S. Jose de Monjas.

Miraflores

El Armero, La Gasca, Miraflores, Pambachupa, Belisari, San Juan, Ciudadela Universitaria, González Suárez, La Chilena, La Independencia, Larrea.

Nueva Cumbayá

Cebollar, Cumbayá Cabecera, Empresa Eléctrica, Jacaranda, La Comarca, Miravalle, Miravalle (Amanz), Protec Ichimbia, Protec. Bellavista, Sta. Lucia (Urb.), Auqui Chico, Cebollar, Col. Alemán, Col. de Médicos, Empresa Eléctrica, Jacaranda, Jardín Del Este, La Católica, La Comarca, La Florencia, Lumbisi, Miravalle (Amanz), Protec Ichimbia, S. Francis Pinsha, S. Francisco Tanda, S. José, S. Juan, S. Juan Alto, S. Patricio, Sta. Lucia (Urb.), Congreso Nacional, Guayraloma, Miravalle, Miravalle (Amanz), Protec. Bellavista, S. Fco de Tanda, S. Francisco Tanda, S. Ped Inchapicho, S. Vicente Tanda, Tacuri, Valle de Nayón.

Olímpico

Ana Luisa, Campo Alegre, El Batán, Gabriel Marina, Jardines del Batán, Las Bromelias, Monteserrin, Protec. Bellavista, Protec. Jipijapa, Batán Bajo, Bellavista, Bellavista Alto, Estadio Atahualpa, Protec.Bellavista, 6 De Diciembre, Batan Alto, Batán Bajo, El Batan, Estadio Atahualpa, Jardines del Batán, Batán Alto, Batán Bajo, Benalcazar Cd, Estadio Atahualpa.

San Antonio

Alcantarilla Alta, Caspigas, Caspigasi del Ca, Cuidad Mitad Mundo, El Calvario, Equinoccial, Hcda. Tilingo, Jef Recaudaciones, Los Shyris, Rumicucho Cárcel, S. Cayetano, S.Francisco, Snta Seniora Pilar, Sto. Dgo. Alto, Sto. Dgo. Bajo.

San Pablo

1ro Mayo Monjas, Alma Lojana, Bella Maria, El Guabo, Esta. Radar Sur, Jardin del Valle, Las Orquideas, Protec. Monjas, Santa Lucía 2.

De 12:00 – 16:00

Cotocollao

23 Junio Barrio, El Condado, Justicia Social, Loma Hermosa, Mena del Hierro, Protec. Condado, Rancho S. Antonio, S. Enrique Velasco, S. Jose de Jarrín, Sta.Isabel, 3 Junio Barrio, Abdón Calderón, Barrio Herlin, Ciudad del Sol, Col Militar Pary, Cuidad Mitad Mundo, El Oasis, Equinoccial, Granilandia Lato, John F. Kennedy, La Campinia, La Erlinda, La Florida, La Unión, Las Tenerias, Las Tolas, Los Shyris, Mena Del Hierro, Protec. Condado, Pusiqui 1, Atucucho, Bellavista, Bellavista Alta, Colinas del Norte, El Bosque, El Porvenir, Hcda. La Campinia, Hda Santa Maria, Jaime Roldos, Pablo Art Suarez, Pisuli, Protec. Cochapamba, Protec. Condado, Rancho Altto J.P, Ruperto Alarcón, S. Jose de Jarrín, S.Jose Obrero, Sta. Anita Alta, Sta. Isabel, Sta. Rosa Singuna, Aeropuerto, Baker, Bellavista Alta, Cofavi, Dammer, El Rosario, Los Tulipanes, Nazareth, Quito Norte, Rumiñahui, Thomas, Agua Clara, C.T Contraloría, Carcelén Fv Ponce, Cotocollao, Delic 1 Plaza Gy, El Roció, La Ofelia, Marisol, Monge Donoso, Ponciano Alto, Ponciano Bajo, Prados Del Oeste, San Eduard, Thomas.

La Floresta

La Floresta, Mariscal Sucre, González Suarez, La Floresta, La Paz, Mariscal Sucre, Protec Itchimbía, Guápulo, Hda Guápulo, La Floresta, La Vicentina, Santa Lucia 2.

El Quinche

Cachuco, Chaquibamba, La Victoria, S. Jose Del Molino, S. Rafael, S. Vicente de Gua, Sevilla, Sto. Dgo. de los D., Sto. Dgo. de Sevil, Villacis, Argelia, Central, Chaupi Estancia, Chinangachi, Cuscungo, El Tejar, El Tejar Largo, Empleados Dac, Guadalupe, Hacienda Molino, Ht Fam Chamizal, Iguiniaro Bajo, La Cruz, La Delicia, La Esperanza, La Joya, La Tola, La Tola Baja, La Victoria, Central, Chaupi Estancia, Chilpecito, El Vergel, El Vergel Bajo, Empleados Dac, Ht Fam Chamizal, La Cruz, La Delicia, La Esperanza, Otón de Vélez, Oyambarillo Taba, S. Agustin Nv Aerea, S. Carlos Bajo, S. Miguel Quinche, S. Rafael, S. Vicente, Selva Alegre, Urapamba, Bellavista, Bello Horizt 1etp, Bello Horizt 2etp, Cebauco, Chaquibamba, Cia. Higuerita. Pi, Coop.Policiana, El Paraíso, Huertos Familiar, La Concepción, La Esperanza, La Merced, La Sofía, Los Molinos, Nueva Esperanza, Patria Libre, Pichincha, Pueblo Viejo, Puruantag.

Los Bancos

Palupe; Vista Hermosa; Nanegalito; Paraguas; San Vicente; Cartagena; Gualea Cruz; San Jose; La Victoria; Pachijal; La Delicia; S. José de Bellav.; Tulipe; Anopo; Sahuangal; Buenos Aires; Miraflores; La Armenia; Sta.Teresita; Pactoloma; Sta. Elena; Mindo; El Paraíso; S. Jose de Galos; Ingapi; El Porvenir; Gualea; Pacto; García Moreno (Llurimagua), Meridiano; Cartagena; Bellavista; Chacapata; La Delicia; Playa Rica; La Perla; Sta. Marianita; Palmitapamba; Nanegal; Nanegalito; Mindo, Las Golondrinas; Mashpi; Pachijal; García Moreno (Llurimagua); San Miguel de los Bancos, Cabecera Cantonal; Puerto Quito, Cabecera Cantonal; Pedro Vicente Maldonado.

Perez Guerrero

La Colon, Mariscal Sucre, S Clara S.Milan, Cdla Universitaria, La Gasca, Las Casas Bajo, Mariscal Sucre, Miraflores Bajo, S Clara S.Milan, Ejido, La Colón, Larrea, America, Larrea, S Clara S.Milan, San Juan.

San Rafael

4 de Octubre, Angamarca A., Billivaro, Casachupa, Curiquingue, Huangal, La Cocha, Las Palmeras, Rumiloma, S. Antonio, S. Carlos, S. Gabriel, S. Juan Bautista, S. Juan Loma, La Armenia 1, S. Gabriel, Chinchin Loma, La Concepción, S.Carlos, Ushimana, Acadm Milt Valle, Armenia 2, Dean Bajo, La Salle I, Nuevos Horizonte, Patrimo Fam 1 etp, S. Francisco.

Pomasqui

Collas, Jose Terán, La Tola, Las Lad. De S. Fra, Luz y Vida, Nuevo Amanece, S. Fco. de Otacoto, S. Jose Alto, S. Jose De Morán, Sierra Hermosa, Sangolquí, Abdón Calderón, Carcelén Bajo, Col. Francés, Complejo Contralr, Country Club Ldu, El Calvario, El Comin, El Oasis, Equinoccial, Esperanza Bar, La Erlinda, La Herlinda, La Pampa, La Unión, Las Tolas, Los Cipreses, Pofasa Poll Flor, Pusiqui 1, Pusuqui 2, Quito Ten G.Club, 24 De Junio, Ana Maria, Bellavista, Colinas del Valle, Collas, Ecuador, Esperanza Progreso, Jesús Gran Poder, Julio Zabala, La Tola, Marquesa de Sola, Nuevo Amanece, Reina Del Cisne, S. Clara Pomas, S. Jose Alto, Carapungo, Corazón de Jesús, El Arenal, El Clavel, Puertas Del Sol 2, S. Camilo, S. Luis Calderón, Sierra Hermosa, Carapungo, El Clavel, Paredes, S. Jose, Sierra Hermosa.

Rio Coca

6 De Diciembre, El Inca, Ana Luisa, Campo Alegre, El Batán, El Inca, Gabriel Marina, Las Bromelias, Monteserrín, Protec. Jipijapa, Aeropuerto, Dammer 1, La Luz, La Victoria, Las Acacias, S. Jose Inca, Zaldumbide, El Inca, Gabriel Marina, Los Laureles, S. Isidro Inca, S. Jose Inca, Las Acacias, S. Jose Inca, Zaldumbide.

De 16:00 – 18:00

Diez Vieja

Julio Moreno D., La Floresta, Mariscal Sucre.

El Bosque

Ana Maria, Ana Maria Bajo, Cochapamba Norte, Cochapamba Sur, El Pinar Alto, Omnibus Urbano, Protec. Cochapamba, S. Fernando, S. Lorenzo, S. Vicent Florida, Unión Nacional, Aviación Civil, Chaupicruz, Jipijapa, La Concepción, Las Acacias, Life, Maldonado, Prof Municipales, Unión Nacional, Zaldumbide, Chaupicruz, Life, Quito Tenis G.C, Tennis Club, Protec. Cochapamba, Quito Tenis G.C, El Pinar Bajo, Franklin Tello, La Concepción, Mexterior.

Eplicachima

Álvaro Pérez Independiente, El Carmen, El Comercio, Guajalo, La Isla, Luis A. Valencia, Mayorista, Quito Sur, San Bartolo, Santa Rita, Solanda, Solanda S. 3, Solanda S.1, Solanda S.4, Sta. Barbara Baja, Sucre Fundeporte, Turubamba Alto, Turubamba Bajo, Asistencia Social, Aymesa, Muyullacta, Pacarillacta, San Bartolo, Tambollacta, Unión Popular, Argelia Alta, Argelia Intermedia, , Bugarin, El Mirador, Hierba Buena 2, Lucha De Pobres, Panamericana Sur, Protec. Argelia, Protec. Quitumbe, Pueblo Unido, S. Cristobal, S. Martin, S. Martin Porras, Salvador Allende, Sta. Rosa Argelia, Allpallacta, Causayllacta, Guajalo, Huayrallacta, Intillacta, Lucha De Pobres, Muyullacta, Pacarillacta, Quillallacta, Ruccullacta, S. Cristobal, San Bartolo, Sta. Rosa Argelia, Sucre Fundeporte, Tambollacta, Tamiallacta, Turubamba Bajo, Aida Leon, Alegría N 1, Argelia Alta, Argelia Intermedia, Bugarin, El Mirador, Eplicachima, Ferroviaria Alta, Ferroviaria Baja, Ferroviaria Media, Forestal Alta, Hierba Buena 2, Lotiz Miravalle, Lotiz Quingaiza, Lucha De Pobres, Miravalle 2 Cam, Protec. Argelia, Protec. Ferroviaria, Protec. Quitumbe, Recreo Clemencia.

Nuevo Aeropuerto

Barrió Central C., Bonanza, Collas, El Cajón, Jose Terán, La Capilla, Paredes, Puruantag, S. Fco. de Otacoto, S. Juan, S. Miguel Calderón, S. Miguel Comu Bj, Sta. Anita, Alvarez, Campoduro, Central Tababela, Chaupi Molino, Chinangachi, Guambi, La Isla Oyambaro, Lazareto, Oyambarillo, Oyambarillo Taba, Oyambaro, Puembo Cabecera, S. Antonio, S. Jose – La Isla, S. Jose de Puembo, S. Js Oyambarillo, S. Luis, S. Rafael, Sta. Rita, Sta. Rosa Puembo.

Eugenio Espejo

Allpallacta, Aymesa, Ejercit Nac 2etp, Ejército Nacional, La Ecuatoriana, La Merced, Las Orquideas, Muyullacta, Ninallacta, Pacarillacta, Pueb Solo Pueb, Quillallacta, S.Francisco Sur, Salvador Allende, Hemisferio Sur, La Ecuatoriana, La Indepencia, La Merced, Los Condores, Los Pedestales, Manu. Saenz (M.S.), Nv Horizonte Sur, Protec. Ecuatoriana, Protec. Guamani, S. Tospamba, S.Alfonso, S. Francisco Sur, Sta-Anita de Su, Turuba. Monja Bev, Turubamba de Monjas, Turubamba Monjas, 2 De Febrero, Allpallacta, Huayrallacta, La Ecuatoriana, La Merced, Las Orquideas, Ninallacta, S.Francisco Sur, 2 De Febrero, 23 De Mayo, Cdla. Gatazo, Chillogallo, Combatientes, Cond. Las Cuadras, El Comercio, El Giron I, Mariscal Ayacucho, S.Franc Huarcay, Santa Rita, Sta Barbara Baja, Turubamba Alto, 2 De Febrero, Buenaventura, Camilo Ponce, Celaur, Chillogallo, Colinas Del Sur, El Giron I, El Tránsito, Eugenio Espejo, La Estancia, La Indepencia, La Libertad, La Merced, Libertad, Mariscal Ayacucho, Monte Olivos, Nueva Vida, Protec. Chillogallo, Protec. Ecuatoriana.

San Roque

Colmena Alta, El Placer, González Suárez, La Cantera, La Libertad Alto, La Libertad Bajo, La Victoria, Panecillo, Protec. La Libertad, Protec. San Juan, San Diego, San Roque, San Sebastián, La Merced, El Placer, El Tejar, La Cantera, La Chilena, La Independencia, Miraflores Alto, Pavon Grijalva, San Salvador, Toctiuco, El Tejar, La Merced, San Juan.

Sangolquí

Amaguaña, Amaguaña Protec, Catahuango, Cuendina, Cuendina Chico, Cuendina Grande, González Suarez, Guamba, Hcda.Sto.Domingo, La Vaqueria, La Victoria, Malinda, Miranda, Pasochoa, Peluche Bajo, Protec. Turubamba, Pucara Bajo, Recinto Pasachoa, S. Anton Pasochoa, Chaupitena, Chillo Jijón, Don Eloy, La Balvina, Miranda, Sta. Isabel, Cotogchoa, Sangolqui, Cabecera Cantonal, Jatumpamba, Santa Marta, Estación de Bombeo Salgado, Entrada d Cuendina, La Salle I; Dean Bajo; Don Eloy; Arupos Fnd Aurora; S. Francisco; Sangolqui, Cabecera Cantonal; San Pedro de Taboada; Fajardo, Rumiloma; Conocoto

Tumbaco

Auqui Chico, Central, Cerro Ilalo, Cerro Negro, Cununyacu, El Limonar, Inecel, La Cerámica, La Dolorosa, La Muela, La Praga, La Primavera, La Vaqueria, La Vinia, Leopoldo Chávez, Lomas de Cumbaya, Lumbisi, Pachosalas, Rojas, Rumihuayco, S. Ana Mangahuant, Chiche, Sta. Rita, Rosales Managhua, S. Luis; S. El Avion; S. Marta Mangahua, S. Franc Churolom, S. Blas, S. Jose, Sta.Rosa; Napoles Mangahua, Arrayanes Mangah, S. José de Puembo, S.Ana Mangahuantag; Puembo Cabecera; S. Pedro de Chiche; La Cruz de Puembo; Buena Esperanza, Alcantarilla, Casachupa, Cashaloma, Central Tababela, Chaupi Molino, Chiche, El Arenal, El Carrizal, La Isla Oyambaro, La Morita, La Tolita, Olalla, Oyambaro, Plazapamba, Primavera Centro, S. Antonio, S. Blas, S. Francisco 1, S. Francisco 2, Alcantarilla, Buena Esperanza, Chiviqui, El Arenal, El Carrizal, La Ceramica, La Morita, La Vinia, Las Acacias, Plazapamba, Rumihuayco, S. Blas, S. Pedro de Chiche, Sauce, Sta. Ana, Sta. Rosa, Tola Grande, Tolagasi, Tumbaco Cabecera.

Santa Rosa

Uyumbicho, Tambillo, Cutuglahua, Amaguania Protec, Eternit, Protec Turubamba, S. Juan Turubamba, Victoria Central, Cedoc, El Rocio Guamaní, Esperanzaguamal T, Heroes Paquisha, Jose Peralta, Matilde Álvarez, Plan Victoria, Protec. Guamani, S. Tospamba, S.Tospamba, Victoria Central, Amaguania Protec, Aymesa, Beaterio Andinat, Bellavista Sur, Campo Alegre, Caupicho I, Caupicho III, Ciudad Futura, El Conde I, Musculos Rieles, Panamericana Sur, Protec Turubamba, Protec. Quitumbe, Protec. Turubamba, S. Blas I, S. Jose De Guamani, S.Martin, S.Martin Porras, Salvador Allende, Cedoc, Ejercit Nac 2etp, El Rocio Guamani, Esperanzaguamal T, Guamani Alto, Heroes Paquisha, Jose Peralta, La Ecuatoriana, La Perla, Los Pedestales, Matilde Álvarez, Ninallacta, Nueva Aurora II, Pueb Solo Pueb, S. Jose de Guamani, S. Juan Turubamba, S. Vicent Cornejo, Salvador Allende, Sferna Guamani.