¿Qué mejor ritmo para escuchar todo el día que aquel que nos llena de movimiento y sensualidad?

No hay género que evoque en nosotros lo que nos evoca el reggaetón. No hay otra música que nos haga cantar con la misma pasión sobre amores y conquistas románticas, u otro ritmo que nos ponga a mover las caderas hasta el piso toda la noche. ¿Qué otra música nos da la misma energía que el reggaetón?

Para quienes quieren sentir esos ritmos de día y de noche, traemos una playlist de Spotify con los temas más “hot” del reggaeton. Desde los artistas y temas que se han convertido en clásicos del género a lo largo de los años, como No me conoce de Jhay Cortez y Bichota de Karol G, hasta los experimentos de ritmo que nos refrescan con su sonido, como Friki de Feid y In da getto de J Balvin junto a Skrillex… ¡Es una fiesta con lo mejor de la música urbana!

Claro, no puede faltar en esta lista una de las leyendas del reggaetón, Don Omar. El padre de temas icónicos en cualquier fiesta, como Dile y Salió el sol, también tiene temas no tan recordados pero que nos ponen a bailar sin importar el momento o el lugar. Ese es el caso de Hooka, lanzada en 2010 y el primer sencillo de su disco Meet the orphans. Con la ayuda de Plan B, Don Omar creó uno de sus temas más bailables e irresistibles hasta el momento… así como uno de los más controversiales. Eso sí, aunque no tenemos claro de si esta canción llevó a algún adolescente a prender un cigarrillo, sin duda prendió las pistas de baile de toda Latinoamérica.

¿Qué espera de para perderse entre algunos de los mejores artistas y sonidos del reggaetón con esta lista de reproducción?

SPOTIFY: Hot Reggaeton

