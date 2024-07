EN VIVO: Arranca la fiesta olímpica en París 2024

Colores, pasión y orgullo son parte del ambiente de la fiesta olímpica que empieza en París este viernes 26 de julio del 2024. En medio de polémicas,se realizará la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos con la presencia de 10 500 atletas en el río Sena.

Banderas de todos los países en los asientos, gastronetas y puestos de bebidas se encuentran ubicados en los alrededores previo al inicio de la ceremonia, que empezará a las 12:30 (Hora de Ecuador) y se prolongará por más de tres horas.

La delegación ecuatoriana partió a las 10:27 de este viernes rumbo a su embarcación, la cual compartirá con los deportistas de Eritea y Arabia Saudita. Usando un chompa amarilla con degrado en blanco acompañado de un pantalón azul con detalles amarillo, los tricolores caminaron por las calles francesas junto al histórico Jefferson Pérez.

El rapero estadounidense Snoop Dogg cargó la llama olímpica y protagonizó varios momentos divertidos, que fueron viralizados en redes sociales. Vestido con un traje blanco, zapatos dorados y sus características trenzas caminó con la antorcha e incluso bailó con ella.

The crossover we didn’t know we needed 🤩

