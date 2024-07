París 2024 arranca con fútbol y rugby; polémica derrota de Argentina

El fútbol y el rugby marcaron el inicio de las competencias deportivas de los Juegos Olímpicos de París 2024 este miércoles 24 de julio del 2024. La jornada tuvo polémicas y se desarrolló con el ‘fantasma’ del covid -19.

Dos de las selecciones favoritas al oro en el fútbol masculino, España y Argentina, debutaron. Los europeos lograron una sufrida victoria, mientras que los argentinos perdieron en un polémico partido.

España venció 2-1 a un combativo Uzbekistán en el Parque de los Príncipes de París, con goles del defensa Marc Pubill (29) y del centrocampista Sergio Gómez (62) por el Grupo C. Por su lado, Argentina cayó ante Marruecos en Saint-Etienne por el Grupo B.

Críticas por gol agónico anulado de Argentina

La selección Albiceleste perdió en su debut en los Juegos Olímpicos de París en una resolución surrealista, dos horas después de que diera la impresión de que un tanto de Cristian Medina a los 116 minutos significaba el 2-2.

Tras dar la sensación de que había acabado el choque, se anuló el gol por fuera de juego y dos horas después se completó el tiempo que faltaba para cerrar definitivamente el 1-2.

El mediocampista del Boca Juniors parecía salvar un punto al final de una eterna prolongación. El gol provocó la invasión de campo de un grupo de hinchas marroquíes, que eran mayoría en el estadio de Saint Etienne, y el colegiado sueco Glenn Nyberg mandó a ambos equipos a los vestuarios.

Parecía todo terminado, pero el sistema informativo de los Juegos indicaba que el partido estaba interrumpido. Sin embargo, hubo negociaciones y conversaciones inacabables. El VAR atestiguaba que había existido fuera de juego en la loca jugada que concluyó con la diana de Medina.

Finalmente se decidió reanudarse el encuentro con 1-2 en el marcador, a puerta cerrada, sin público en las gradas del estadio Geoffroy-Guichard.

Argentina lo intentó, atacó lo que pudo pero no encontró la recompensa y acabó por salir derrotada, generando múltiples críticas.

Otros partidos en París

También Guinea y Nueva Zelanda empataron 1- 1 por el grupo A, mientras que Egipto y República Dominicana, del grupo C, igualaron sin goles.

Para la jornada de este miércoles también se encuentra en el calendario los encuentros entre Iraq vs. Ucrania, Japón vs. Paraguay, Francia vs. Estados Unidos y Malí vs. Israel.

También el rugby masculino trajo sorpresas. La local Francia sólo pudo empatar 12-12 con Estados Unidos en su debut en el torneo, mientras que el bicampeón olímpico Fiji vapuleó a Uruguay por 40-12. Un total de doce encuentros de este deporte esperan a los aficionados.

¿Otra vez el covid?

Las alarmas sanitarias sonaron nuevamente. Varios deportistas dieron positivo por covid-19. El equipo femenino australiano de waterpolo es uno de los más afectados, con cinco jugadoras contagiadas, confirmó la jefa de la delegación Anna Meares.

Además varios deportistas belgas, cuyos nombres e identidades no fueron desvelados, dieron recientemente positivo y deberán atrasar su viaje a París, informó este miércoles el médico del Comité Olímpico Belga al periódico Het Laatste Nieuws.

«Todas las señales están encendidas. Hay un miedo real de que el coronavirus entre aquí» en la villa olímpica, declaró el doctor Johan Bellemans.

Ante este temor, varias delegaciones han comenzado a tomar medidas y, por ejemplo, se pide el uso de mascarillas en todos los contactos entre la prensa y los deportistas. AFP/EFE

