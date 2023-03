Incertidumbre con respecto a la reanudación del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol

Existe incertidumbre respecto de la reanudación del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. El presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Loor, advierte una nueva suspensión mientras no se resuelvan los temas de transmisión de los partidos.

Hasta el momento hay absoluto silencio desde la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) frente a la firma o no del contrato con la empresa Star Plus, propiedad de Disney, para la transmisión de los cotejos deportivos.

A inicios de esta semana los dirigentes de algunos clubes comentaron que existiría algún acuerdo entre CNT y Gol TV y con ello se podría dar paso a la firma de este contrato, no obstante debido a las condiciones aparentemente no favorables en cuanto al tema económico, esto aún sigue en análisis.

A través de su cuenta de Twitter Loor se pronunció sobre el tema afirmando que en la vida hay que ser firmes para generar cambios positivos que generen estabilidad. “El fútbol es el mayor producto de entretenimiento de este país y debe ser valorado como tal”, agregó.

Asimismo dijo: “A todos nos conviene estar firmes para que esto se arregle de una vez por todas. Estuvimos parados meses por la pandemia. Estar sin jugar 1 o 2 semanas no es nada si vamos a estabilizar el futuro de nuestros clubes, jugadores, entrenadores etc”.

La transmisión de los partidos de fútbol depende de las tres empresas. Si CNT no firma con Star Plus no se transmite. Por su parte si Star Plus no transmite, Gol TV que usa su plataforma no podría cumplir su contrato con la LigaPro.

He pensado mucho que decir. Dicen que si digo lo que esta pasando me puedo exponer a represalias (otras nuevas), pero no puedo ser tibio, tengo que decir la verdad y defender a mis clubes.



Me habían sugerido hacer un video en el cual diga poco y pida disculpas.



Pero no, no… https://t.co/9FMy1EB8Bm pic.twitter.com/lJwoRPaI1A — Miguel Angel Loor (@miguelloor) March 16, 2023

