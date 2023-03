CNT tiene previsto firmar un contrato para la transmisión del Campeonato de Fútbol

La transmisión de los partidos de fútbol está en juego y por ello es que la tercera fecha del campeonato nacional se suspendió la semana pasada. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones y Star Plus, propiedad de Disney, no habían firmado un contrato y esto a su vez afecta a Gol Tv, propietaria de los derechos.

Esta información fue remitida a los dirigentes de los clubes que tuvieron que suspender los cotejos. “Eso nos informó el día viernes el Consejo de Presidencia de la Liga Pro. Dijeron que se estaba llegando a un acuerdo entre CNT y Star Plus”, comentó José Pileggi, presidente de Emelec.

La transmisión de los partidos de fútbol depende de las tres empresas. Si CNT no firma con Star Plus no se transmite. Por su parte si Star Plus no transmite, Gol TV que usa su plataforma no podría cumplir su contrato con la Liga Pro.

De llegar a un acuerdo, CNT podría entrar en un problema adicional con sus finanzas pues a la difícil situación económica de la empresa se podría sumar un contrato que se sabe no le augura beneficios económicos.

La Liga Profesional de Fútbol de Ecuador (LigaPro) informó en un comunicado difundido la noche del viernes 10 de marzo de 2023 que “debido principalmente a un pedido de las empresas que transmiten nuestro campeonato”, no se jugará la fecha 3 de la primera fase, como se la había programado previamente.

