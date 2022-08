Se llama ‘VLA15’ y a partir de esta semana (08/08/2022) se encuentra en la tercera fase de un estudio clínico para convertirse en la primera vacuna contra la enfermedad de Lyme en 20 años. Investigadores actualmente están buscando miles de voluntarios en Estados Unidos y Europa para participar en esta fase, informa la agencia de noticias Al Jazeera.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

‘Lyme’ es una enfermedad transmitida a los seres humanos por la picadura de garrapatas. Los síntomas típicos incluyen fiebre, dolor de cabeza, fatiga y una erupción cutánea característica llamada ‘Eritema Migrans, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Sin tratamiento, la enfermedad puede conducir a la artritis recurrente, problemas neurológicos, entumecimiento o parálisis. En estos días es un problema creciente dado que los casos aumentan y el calentamiento del clima estaría ayudando a las garrapatas a ampliar su hábitat.

Durante años ha existido una vacuna para perros disponible, sin embargo, la única vacuna de Lyme para los seres humanos se retiró del mercado de Estados Unidos en 2002 debido a la falta de demanda, dejando a la gente a depender de insecticida y comprobar físicamente la presencia de garrapatas.

Una vacuna necesaria.-

Para lograr la vacuna de Lyme en humanos, la farmaceutica Pfizer y la firma biotecnológica francesa Valneva se ha unido. Su objetivo es evitar los escollos anteriores en el desarrollo de una nueva vacuna para proteger tanto a adultos como a niños de hasta cinco años de las cepas de Lyme más comunes en dos continentes.

No había tal reconocimiento, creo, de la gravedad de la enfermedad de Lyme» y cuántas personas afecta, dijo la jefa de la vacuna de Pfizer, Annaliesa Anderson, a The Associated Press. «Estamos muy contentos de alcanzar este importante hito en el desarrollo de VLA15», aseguró el director médico de Valneva, Juan Carlos Jaramillo, en un comunicado.

«La enfermedad de Lyme continúa propagándose, lo que representa una alta necesidad médica insatisfecha que afecta a las vidas de muchos en el hemisferio norte”, agregó Jaramillo. Las empresas tienen como objetivo reclutar al menos 6.000 personas en las zonas más propensas a Lyme, incluyendo el noreste de Estados Unidos más Finlandia, Alemania, los Países Bajos, Polonia y Suecia.

Quienes participen recibirán tres inyecciones, ya sea la vacuna o un placebo, entre ahora y la próxima temporada de garrapatas de primavera. Un año después, recibirán una sola dosis de refuerzo. De ser todo un éxito, se espera que Pfizer y Valneva busquen la autorización oficial para su distribución y venta en 2025.

