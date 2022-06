El síndrome de ‘Ramsay Hunt’ afecta a Justin Bieber, tal y como lo anunció el mismo cantante este viernes en sus redes sociales. La rara enfermedad le ha provocado una parálisis en un lado de la cara, por lo que actualmente no está en condiciones de subir al escenario.

«Es a partir de este virus que ataca el nervio en mi oído y los nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis», dijo en un video para sus fanáticos. «Como pueden ver, este ojo no parpadea. No puedo sonreír de este lado de mi cara; esta fosa nasal no se mueve. Así que hay parálisis completa en este lado de mi cara”.

El videos devela la razón por la cual Bieber decidió suspender su gira de conciertos ‘Justin’s Justice World Tour’, que comenzó el mes de febrero. El canadiense se dirigió a sus fanáticos por las recientes cancelaciones y dijo que físicamente no es capaz de realizar sus shows. De hecho, anunció que tomará un receso.

«Esto es bastante serio, como pueden ver. Ojalá no fuera así, pero, obviamente, mi cuerpo me dice que tengo que ir más despacio», dijo. «Espero que ustedes entiendan. Voy a utilizar este tiempo solo para descansar y relajarse y volver a un cien por ciento para que pueda hacer lo que nací para hacer”, declaró Bieber.

El síndrome de ‘Ramsay Hunt’, según The Mayo Clinic, «ocurre cuando un brote de herpes zóster afecta el nervio facial cerca de uno de sus oídos”. Además de la dolorosa erupción herpes zóster, el síndrome de Ramsay Hunt puede causar parálisis facial y pérdida de audición en el oído afectado”.

Justin aseguró que ha estado haciendo ejercicios faciales para ayudar a tratar el problema y volver a la normalidad lo suficientemente pronto. «Va a estar bien,» dijo. «Tengo esperanza, y confío en Dios”. Su esposa Hailey Bieber compartió el video en una de sus historias con la descripción “Te amo bebé”.

Fuente | The Sun/CNN