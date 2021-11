Un insólito mensaje a un restaurante se volvió viral en redes sociales

Un mensaje peculiar llegó a un restaurante que ofrece sus productos a través de plataformas de servicio a domicilio.

Muchas apps de ‘delivery’ permiten enviar a sus clientes ciertos mensajes con especificaciones de su pedido que son recibidos por los empleados de los establecimientos para conocer las preferencias de los comensales.

Lo que no esperaba un restaurante de Sevilla, especializado en comida asiática, es que alguien deje este comentario:

“Por favor no tardéis mucho, mi suegra está en casa y hasta que no coma no se va”.

Soy Camarero, una cuenta de Twitter especializada en temas de hotelería, compartió parte del ticket en el que se puede leer la curiosa frase.

Esta situación causó risas entre los cibernautas, quienes se expresaron de diferentes formas en la red social.

Los comentarios en los pedidos para llevar, no dejan de sorprenderme 😂 pic.twitter.com/QPZ99c8NlI — Soy Camarero (@soycamarero) November 22, 2021

