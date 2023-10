La instrucción fiscal dentro del caso que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio concluirá este 7 de octubre del 2023. Familiares y amigos no descartan que la Fiscalía vincule a más personas a último minuto.

Los 60 días para recabar información que esclarezca quienes son los autores materiales e intelectuales del crimen terminan este sábado. Durante este periodo, la Fiscalía General del Estado ha tomado decenas de versiones a familiares, amigos y policías encargados de la seguridad del candidato a la Presidencia de Ecuador.

Familiares y amigos esperan que más personas sean vinculadas para que el asesinato no quede en la impunidad. «Es posible que exista algún tipo de vinculación de última hora o quedará para una nueva investigación«, señaló Christian Zurita, excandidato presidencial y amigo de Villavicencio.

En las últimas disposiciones de esta investigación, la Fiscalía solicitó los celulares de 25 personas, entre ellos el dispositivo de Zurita. A pesar que él entregó su móvil, señaló que se debe mantener la reserva de la información.

Asimismo, indicó que «existen otro de grupos de personas con condiciones más vulnerables que no son conocidas públicamente» y que no deberían ser expuestas.

Zurita también fue enfático en decir que el teléfono de Fernando Villavicencio no es parte de la investigación, pues para él este dispositivo no tiene que ver con le móvil del delito. «Hay información netamente personal de Fernando. No queríamos dejar que esta información se filtre destruyendo su reputación«, añadió.

No obstante, según el abogado de la familia, Ricardo Vanegas, el dispositivo no es parte de la investigación porque, hasta el momento, no lo encuentran y asegura que una versión de la hija de Villavicencio (Amanda) dijo que había botado el celular en el río Tomebamba.

Por su lado, el abogado del jefe del dispositivo de seguridad del candidato, Cristian Cevallos, denunció que por más de 100 ocasiones solicitó insumos para reforzar su seguridad, pero, para Zurita, la negligencia fue tanto de la cápsula de seguridad como de la Dirección Nacional de Inteligencia.

