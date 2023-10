Zurita y Carrillo entregan sus celulares por caso Fernando Villavicencio

Christian Zurita y Patricio Carrillo, junto a otras dos personas más, entregaron este 5 de octubre del 2023 sus dispositivos electrónicos en el marco de la investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

En rueda de prensa, Zurita indicó que los celulares y otros dispositivos se entregaron voluntariamente pese a que no existe una disposición judicial. Además, pidieron que se mantenga y respete el derecho a la privacidad y confidencialidad porque se involucra información de pacientes, clientes y fuentes informativas humanas.

“Aceptamos el pedido y entregamos nuestros dispositivos por un acto de transparencia; primero con la investigación y segundo por nuestras principales convicciones de lo que significa identificar y conocer quiénes son los responsables intelectuales del asesinato», indicó el excandidato a la Presidencia por Construye.

Además, indicó que con este pedido se está poniendo en riesgo su vida y la de su círculo cercano, tanto familiares como profesionales. “Nuestro teléfonos aún están en cadena de custodia y se abrirán en la medida en que nosotros demos a conocer nuestras claves. Esto tiene derecho de inventario porque se está jugando la integridad no solo nuestra sino que quienes se encuentran más íntimamente ligados a nosotros”, añadió.

También, el periodista dijo que respaldarán para que el resto del equipo de Fernando Villavicencio no entregue sus teléfonos y, en el caso, de quienes deberán proporcionarlos por pedido judicial se asegurarán que se lo haga con derecho de inventario.

Por su lado, el asambleísta electo Patricio Carrilo dijo que «el pedido no es un carácter jurídico sino un acto intuitivo e interesado» que busca dilatar la investigación y distraer. Asimismo, indicó que con este procedimiento solo están «provocando nuevos objetivos«. Por ello, dijo que deberán garantizar la seguridad de la información y no proporcionarla a medios de comunicación.

‘Gran complot’

Sobre el crimen que conmocionó al Ecuador y a nivel internacional, Zurita lo calificó como «un gran complot» en el que habrían participado aproximadamente 30 personas con «mucho dinero y poder político».

Respecto a las declaraciones de la defensa del capitán de Policía Cristian Cevallos, Zurita manifestó que con ello se evidenciaron las responsabilidades que tenía la dirección de personal de seguridad de la Policía, pero que eso no le eximen de responsabilidades porque falló en todos los aspectos al brindar seguridad a Villavicencio.

De igual manera, Carrillo indicó que hay una «alianza mafiosa», conformada por actores criminales, políticos y empresariales ligados a mercados internacionales, detrás del asesinato de Fernando Villavicencio.

Teléfono de Fernando Villavicencio

Christian Zurita también pidió dejar de especular sobre el celular de Villavicencio porque este dispositivo no es parte de la investigación. «El teléfono de Fernando Villavicencio no tiene que ver en este tema. No es parte de la investigación y no será parte de la investigación, se mantendrá bajo totales condiciones de seguridad», aseveró. Además, pidió respetó a la intimidad de él, de sus hijos y su familia.

