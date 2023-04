Inundaciones en Santa Lucía han dejado graves daños

4.500 hectáreas de arroz en el cantón Santa Lucía, en la provincia de Guayas, están bajo el agua y cientos de familias están a la espera de ayuda, pues recintos enteros han quedado bajo el agua. En las viviendas el caudal ingresó hasta las salas, dormitorios y cocinas, causando graves daños en muebles y electrodomésticos, pero sobre todo sumergiendo en una profunda angustia a sus habitantes.

“Ya vamos una semana así. Tenemos que pagar 0.25 para salir en canoas. Yo salgo cada tres días para abastecerme de alimentos”, comenta Carmen Villa, Habitante de Santa Lucía. Similar opinión tiene Julio Mendoza que comentó que la inundación tomó por sorpresa a su familia. “No nos dio tiempo de alzar nuestras cosas. Útiles escolares, ropa de nuestros tres niños se dañó”.

A esto se suma las afectaciones en la salud de niños y adultos, que tras varios días ya se sienten. “Las piernas me duelen y me pican por el agua sucia”, agrega Lorena Jiménez. En algunos sectores no tienen servicio eléctrico y los agricultores han perdido a sus animales y sus cultivos. Gestión de Riesgos y más elementos de socorro aseguran que se intenta dar soporte a cientos de familias afectadas.

“Lo que nos está perjudicando este momento es la abertura de las compuertas de la represa Daule – Peripa. Esto provoca que el río Daule siga subiendo hasta desbordarse. No creo que en una semana vaya a bajar el agua”, dijo Edson Alvarado, alcalde de Santa Lucía.

Además, un total de 25 planteles educativos no pueden iniciar clases pues se encuentran totalmente anegadas. A este cantón se suman Salitre, Palestina, Colimes y Balzar que permanecen inundados, además el caudal del río no baja.

