Ismael Quintana: Vera resuelve suspender la conformación de la veeduría solo porque está al borde de la destitución

“Hay un reconocimiento expreso de que se intentaba conformar una veeduría (…) a sabiendas de que contraviene el dictamen interpretativo. Este funcionario (Alembert Vera) ha resultó suspender provisionalmente el proceso de conformación de esta veeduría solamente porque está al borde de la destitución”. Así lo aseguró Ismael Quintana, constitucionalista, este 28 de septiembre de 2023, en el espacio de Entrevistas de Teleamazonas

Sobre el proceso que se sigue contra el Cpccs sostuvo que para resolverlo “la Ley de Garantías Jurisdiccionales y el Reglamento de Sustanciación de Procesos no le da a la Corte Constitucional un tiempo, no hay un término, no hay un plazo (…) El problema es que si dejamos pasar cuatro, cinco o seis meses, Vera nos deja poniendo Contralor, Defensor Público, Defensor del Pueblo, renovando el CNE y es ese tipo de designaciones sobre las cuales ahora el Cpccs, con mayoría afín al correísmo, está poniendo el pie en el acelerador”.

Además, Quintana asegura que si la Corte Constitucional determina que no ha habido incumplimiento en la conformación de esta veeduría se dejaría “un mensaje peligroso porque entonces el día de mañana a punta de audiencias públicas o de estas famosas veedurías ciudadanas, tendríamos un Cpccs con una mayoría afín al correísmo que tiene claramente un plan político para bajarse a la Fiscal o anular los nombramientos de la Corte Constitucional”.

Mire a continuación la entrevista completa:

