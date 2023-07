El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, habló sobre la liberación de sospechosos de delitos en el Ecuador. En el espacio de entrevista de Teleamazonas, de este 19 de julio del 2023, aseguró que no se pueden generalizar la actuación de los jueces porque se está causando un daño a la justicia.

Saquicela indicó que en algunos casos la responsabilidad no recae sobre los magistrados pues existen vacíos legales o mal procedimiento de fiscales y policías. No obstante, reconoció que si hay casos irregulares en los que se deberá actuar con firmeza para que no queden en la impunidad.

Por ello, dijo que para resolver los aspectos legales se reunirá con el comandante de la Policía, Fausto Salinas, y con el ministro del Interior, Juan Zapata. Pero también les pidió a las autoridades no generalizar los casos porque con ello se deslegitima al sistema de justicia.

Sobre el abuso de las medidas cautelares y habeas corpus, Saquicela dijo estar «enormemente preocupado», por la intrusión de la política en estos casos, pero también aseveró que no se puede generalizar la actuación de los jueces. «Hay casos individuales. Ciertos jueces nos hacen quedar mal a todos y desestiman al sistema de justicia. Hay que corregir pero también tiene que hacerlo la jurisprudencia constitucional y establecer reformas de orden legal para que exista menor posibilidad de inseguridad jurídica”, afirmó.

El presidente de la Corte también pidió tratar cada caso con seriedad porque no en todos el responsable es el juez. Indica que en algunos casos los fiscales no formulan cargos contra todos los detenidos o existe una mala elaboración

“Hay que tratar las cosas con mucha seriedad, indaguemos caso a caso (…) El juez tiene la obligación de resolver en derecho y por más que la Policía o un ciudadano tenga una legítima preocupación si no hay elementos en un caso un juez no puede resolver”, recordó.

Finalmente, aseveró que cuando existen irregularidades en los casos él denunciará inmediatamente, como lo ha venido haciendo y discrepó con las declaraciones de Fausto Salinas y Juan Zapata sobre la actuación de jueces en ciertos casos.

«No es asunto de dimes y diretes. Acabo de demostrar jurídicamente que no tienen razón. Es muy fácil decir detengo y el juez tiene la culpa. Hay normas que el juez tiene que cumplir. Solo si hay irregularidad yo soy el primero en reprochar», sentenció.

