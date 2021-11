Jack Dorsey anuncia su salida de la compañía Twitter

Jack Dorsey, máximo ejecutivo y fundador de Twitter, anunció su salida de la empresa. Será sustituido por el actual jefe tecnológico de la empresa, Parag Agrawal.

«He decidido dejar Twitter porque creo que la compañía está lista para continuar sin sus fundadores», dijo Dorsey en un comunicado.

El anuncio se da luego de varias horas de especulaciones que generaron notables movimientos en bolsa de valores.

El índice Nasdaq suspendió la cotización de Twitter poco después de la apertura de la sesión en Wall Street. Las acciones se llegaron a disparar un 10 % en las operaciones previas a la espera de la noticia.

